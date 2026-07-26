Kajetanowicz wrócił na śląskie trasy. Po sobocie był blisko czołówki Rajdu Polski

rzykrotny mistrz Europy i trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski wrócił do narodowego klasyka w zupełnie nowej odsłonie. Przez lata impreza kojarzyła się głównie z szutrowymi odcinkami wokół Mikołajek. Tym razem zawodnicy rywalizowali na Śląsku, na technicznych i wymagających asfaltach.

Kajetanowicz i Szczepaniak jechali Toyotą GR Yaris Rally2. Początek sobotniego etapu nie dał im miejsca w ścisłej czołówce, ale pozwolił utrzymać kontakt z najlepszymi. Po pierwszej pętli polska załoga zajmowała ósme miejsce w klasyfikacji generalnej i traciła 19,5 sekundy do prowadzących Teemu Suninena i Anttiego Haapali.

W tak mocnej obsadzie i przy niewielkich różnicach czasowych był to wynik, który nadal dawał szansę na poprawę pozycji. Kajetanowicz nie jechał na granicy niepotrzebnego ryzyka, ale z każdym kolejnym odcinkiem szukał tempa, które pozwoliłoby mu przesuwać się w górę klasyfikacji.

Najważniejsza odpowiedź przyszła podczas drugiej pętli. Na ponownym przejeździe odcinka Gmina Jasienica Kajetanowicz i Szczepaniak uzyskali czwarty czas, tracąc do zwycięzców próby 4,7 sekundy. Ten rezultat pozwolił im awansować na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i pokazał, że załoga ORLEN Rally Team potrafiła poprawić rytm po spokojniejszym początku dnia.

Po całym sobotnim etapie Kajetanowicz i Szczepaniak zajmowali piąte miejsce w Rajdzie Polski. Ich strata do liderów wynosiła 30,9 sekundy. Na czele pozostawali Suninen i Haapala, a w ścisłej walce o podium byli również Andrea Mabellini z Virginią Lenzi oraz Jakub Matulka z Danielem Dymurskim.

Dla Kajetanowicza ten start miał jednak znaczenie nie tylko sportowe. Rajd Polski rozgrywany na śląskich asfaltach był dla niego wyjątkowy także ze względu na kibiców i miejsca, które dobrze zna od lat. Każdy dobry czas na oesie spotykał się z dużym zainteresowaniem publiczności, a obecność "Kajta" była jednym z najważniejszych polskich akcentów weekendu.

Sobotnia rywalizacja pokazała, że Rajd Polski w asfaltowej formule jest dużym wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców. Techniczne odcinki, mocna obsada i niewielkie różnice w czołówce sprawiały, że trudno było odrabiać straty bez perfekcyjnej jazdy. Kajetanowicz po pierwszej pętli nie był jeszcze tam, gdzie chciałby się znaleźć, ale później wyraźnie poprawił tempo.

Przed niedzielnym etapem załoga Kajetanowicz/Szczepaniak pozostawała w wysokiej części klasyfikacji i miała o co walczyć. Piąte miejsce po sobocie oznaczało, że trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski nadal był blisko czołówki, a końcowe rozstrzygnięcia na śląskich trasach wciąż zapowiadały się bardzo emocjonująco.