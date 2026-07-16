Znakomici goście przed Stadionem Śląskim. "Czterech wspaniałych"

Tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać - przywitał Andrzej Borowczyk media i zaproszonych gości na błoniach Stadionu Śląskiego, gdzie odbyła się ostatnia konferencja przed 82. Rajdem Polski. Wspomniano oczywiście, że to słynny "kocioł czarownic", na którym piłkarska reprezentacja Polski grała wspaniałe mecze, ale Borowczyk szybko uściślił, że teraz będzie rajd zamiast futbolu, a o emocje zadbają mistrzowie kierownicy.

Kierowcy chcieli uspokoić kibiców

To naszych czterech wspaniałych - mówiąc to, Borowczyk wskazał na rząd krzeseł, na których siedzieli nasi najlepsi kierowcy Jakub Matulka, Miko Marczyk, Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Szeja. To oni mają walczyć z europejską czołówką na trasach Górnego Śląska, bo tam odbędzie się rajd.

Znamy te trasy - mówili polscy kierowcy, jakby chcieli uspokoić kibiców, że mają przewagę. Dobrego humoru nie popsuły nawet słowa prezesa śląskiego PZM Grzegorza Wróbla. - Są dołożone fragmenty do odcinków specjalnych. To nie jest tak, że nasi kierowcy je znają - przyznał, a Borowczyk dodał, że możliwość zapoznania z odcinkami specjalnymi będą już w ramach rekonesansu przed zawodami. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że polscy zawodnicy faktycznie będą w lepszej pozycji startowej niż zagranica.

Marczyk wspomniał rywala z Finlandii

Każdy element przewagi będzie o tyle ważny, że na starcie rajdu stanie czołówka. Miko Marczyk w trakcie konferencji wspomniał Temmu Suninena, a Borowczyk wspomniał jeszcze o kierowcach z Włoch, którzy mają ścigać się w samochodach marki Lancia. - To wielki powrót - zauważył Borowczyk.

Polscy kierowcy wyrazili jednak nadzieję, że mocna konkurencja nie przeszkodzi im w wygranej. W zasadzie każdy z nich ma na to apetyt. Kajetanowicz mówił o uśmiechu, który nie schodzi z jego twarzy. Przyznał wprost, że ten rajd odbywa się pod jego domem. A już na pewno blisko domu jest usytuowany jeden z odcinków. Zresztą Kajetanowicz podpuszczany przez Borowczyka przyznał, że chciałby powalczyć o całą pulę. - Lubię presję, to moje odcinki, ale sport nie daje gwarancji - zaasekurował się na wszelki wypadek.

Są wielkie apetyty. Polka w błękitnym trabancie

Wielki apetyt na dobry wynik ma też Marczyk, któremu ta edycja mistrzostw Europy na razie się nie układa, ale chciałby to zmienić. Zapowiedział, że będzie walczył, dopóki będzie szansa. - Chcę się pokazać z jak najlepszej strony, bo lubię te trasy. Tu stawiałem pierwsze kroki - przypomniał.

W Rajdzie Polski ma wystąpić 148 załóg. Część z nich pokaże się w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Gościem konferencji na Stadionie Śląskim była Katarzyna Uszok-Adamczyk, która ma wystartować błękitnym trabantem. - Kajetan mówił, że ma rajd pod domem, ale to ja mam rajd pod domem, bo mieszkam w centrum Katowic. Chłopcy będą się ciąć, a ja mam zamiar się bawić. I mam nadzieję, że wszyscy zapamiętają mojego trabanta - wyznała pani Katarzyna.

Rajd Polski odbędzie się między 24 a 26 lipca. Kierowcy będą się ścigać na specjalnych odcinkach m.in. w centrum Katowic i na błoniach Stadionu Śląskiego. Wstęp jest wolny.

Dariusz Ostafiński

Rajd Śląska 2025 Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe





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