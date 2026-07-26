Wypadek na Rajdzie Polski, zespół wydał oświadczenie. Wiadomo, co ze zdrowiem załogi

Niedziela to ostatni dzień 82. Rajdu Polski. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 8:22 na odcinku specjalnym Przegibek. Następnie zaplanowano jeszcze sześć innych prób.

Niestety, na OS-ie numer 11 (Hażlach) doszło do poważnego wypadku. Z trasy wypadło auto załogi Piotr Piesko/Mateusz Kacprzak.

Rajd Polski. Poważny wypadek na odcinku Hażlach

Peugeot 208 klasy Rally4 wypadł z trasy, dachował, po czym zapalił się. Jako pierwsi na pomoc załodze rzucili się kibice, którzy akurat w tym miejscu obserwowali rywalizację. To oni wyciągnęli kierowcę i pilota z płonącego auta.

Bardzo szybko na miejsce wypadku dotarli strażacy. Przyleciał także helikopter LPR, który zabrał poszkodowanych do szpitala.

Krótko po wypadku zespół Kostka Serwis Motorsport wydał komunikat.

"W związku z dzisiejszym wypadkiem naszej załogi P. Piesko/M.Kacprzak podczas 82. Rajdu Polski chcemy przekazać, że obaj zawodnicy znajdują się obecnie pod opieką lekarzy. Ich stan jest stabilny" - czytamy w pierwszym akapicie.

Następnie mowa jest o fanach, którzy jako pierwsi udzielili pomocy.

"Chcemy również z całego serca podziękować kibicom obecnym na miejscu zdarzenia, którzy natychmiast zareagowali i z ogromnym opanowaniem udzielili załodze pomocy" - napisano.

Rajd Polski zakończy się w niedzielny wieczór.

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