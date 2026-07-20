Wtedy zaczną się prawdziwe wyzwania. "Każdy musi oszacować ryzyko"

Dariusz Ostafiński, Interia: Poznaliśmy mapy poszczególnych odcinków Rajdu Polski. Czy któryś z nich będzie wielkim wyzwaniem?

Jarosław Szeja, kierowca rajdowy: Cały rajd będzie dużym wyzwaniem. Trasy mają zmienną przyczepność, są odcinki szybkie, kręte, więc tu jest co robić. Kibice lubią przyjeżdżać na Górny Śląsk i oglądać wyścigi, bo tu zawsze coś się dzieje. Jest dużo emocji, a dojazd łatwy i wszystko jest dobrze przygotowane.

Dużo mówi się w tym roku o Przegibku. Może to jest ten odcinek szczególny?

- Nie. Moim zdaniem na tym odcinku najmniej się zmieni. Zwłaszcza że przejeżdżamy go tylko raz. W tym rajdzie będzie dużo odcinków ciekawszych. Z dużymi prędkościami, z krętymi drogami. One będą wyzwaniem. A Przegibek będzie miły dla oka, ale my z tego za wiele nie skorzystamy, bo w aucie nie koncentrujemy się na pięknych widokach. Dla fanów rajdów to może być jednak wizytówka, fajny obrazek.

Od ekspertów słyszę, że niebezpieczne mogą być odcinki miejskie, bo wiele można na nich stracić. Choćby, dlatego że można stracić oponę na krawężniku.

- Jest to sztuka, żeby jechać szybko między krawężnikami. I każdy musi oszacować ryzyko. Na ile jest w stanie zaryzykować, żeby wystający beton nie zrobił mu żadnej krzywdy. Jednak prawdziwe wyzwania zaczną się na Podbeskidziu, gdzie będą te długie, mocne odcinki, o których wspomniałem. Wszyscy jednak znamy te trasy. Mam na myśli nie tylko siebie, ale też Kubę Matulkę, "Kajto" Kajetanowicza i Miko Marczyka.

Jest mocna lokalna konkurencja.

- To na pewno. Każdy z nas musi jakoś do tego podejść. Ja koncentruję się na konkurentach z mistrzostw Polski. Dla mnie ten rajd to taka inwestycja długoterminowa. Mamy przecież dwa rajdy w jednym, bo ścigamy się zarówno w mistrzostwach Europy, jak i Polski. To są rajdy równoległe. Jest możliwość sprawdzenia się, porównania z europejską czołówką. Czasem serce będzie pewnie chciało przycisnąć, ale trzeba będzie ważyć ryzyko.

A to ma znaczenie, że te dwa rajdy są tak zmiksowane? Czy to robi mętlik w głowie?

- Aż takiego znaczenia to nie ma. Każdy wie o tym i każdy focusuje się na swoim wyzwaniu. Według mnie Kuba, Miko i Kajto mają łatwiej, bo znają te trasy lepiej od rywali i mogą tę wiedzę wykorzystać w walce o mistrzostwo Europy. Ja oczywiście też znam trasy, ale jadę tylko w mistrzostwach Polski. Prowadzimy w klasyfikacji, ale przewaga wynosi zaledwie 5 punktów. Jest ciasno. Jednak z rajdami jest jak z biznesem. To długoterminowa inwestycja. Żeby rozkręcić biznes, nie wystarczy jedna udana transakcja.

Odcinki w mieście mają wielkie znaczenie dla promocji rajdów.

- W sercu aglomeracji, w Katowicach i na błoniach Stadionu Śląskiego kibice, którzy nie mogą pojechać w Beskidy, mogą zobaczyć z bliska wyścigowe samochody. Mogą poczuć swąd spalonej opony, posmakować tego sportu. A kto wie, może miejski wyścig w centrum Katowic skłoni kogoś do tego, by ruszył w góry.

Wcześniej były Mikołajki.

- A przenosiny na Górny Śląsk, to duża zmiana. Rajd jednak na tym zyska. Według mnie to pokazuje, że organizacja się rozwija. Ładnie się ogląda ściganie na szutrze, gdzie samochody się ślizgają. Można to też połączyć z fajnym wyjazdem na Mazury na żaglówki. Z drugiej strony tam startowało 20 załóg, bo nikogo nie było na to stać. Rajd na szutrze jest drogi. Potrzebne są, chociażby inne opony. Asfalt obniża koszty, bo to jedno zawieszenie, jedna opona i od razu jest liczba. Mamy 60, czy 70 załóg. Wyścigi samochodowe są drogie, więc nie ma sensu dokładać. Poza tym Śląsk jest świetnie położony. W okolicy są trzy lotniska, wiele świetnych dróg i hoteli. Jesteśmy przygotowani na takie imprezy.

Jarosław Szeja przed Rajdem Polski LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS AFP





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