Włosi najlepsi w Katowicach. Polacy pokonani, decydowały ułamki sekundy
Za nami pierwszy odcinek specjalny Rajdu Polski 2026. Na inaugurację kierowcy zmierzyli się w widowiskowej próbie w samym sercu Katowic. Trasa została wytyczona wokół ikony miasta - Spodka. Najszybsi okazali się Włosi Andrea Mabellini wraz ze swoją pilotką Virginią Lenzi.
W piątek rozpoczął się Rajd Polski 2026. Najpierw odbyła się ceremonia startu. W samym sercu Katowic, w ciągu ulicy Dworcowej, kierowcy wjeżdżali na rampę, z której ruszali na drogę dojazdową do pierwszego odcinka specjalnego.
A ten wytyczono wokół katowickiego Spodka. Trasa o długości 2,2 kilometra to gratka dla kibiców. W wieczornym wydaniu, przy buchających ogniach, mają oni okazję z bliska podziwiać europejską czołówkę rajdową.
Rajd Polski 2026 rozpoczęty. Włosi najszybsi na pierwszym OS-ie
Widowiskową próbę wygrali Włosi: Andrea Mabellini i jego pilotka Virginia Lenzi. Załoga z Italii zanotowała czas 1:54,4 s. Zaledwie o 0,1 s wolniejsi byli aktualni mistrzowie Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2). Trzeci czas zanotowali Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) - do zwycięzców stracili 1,6 s. Oni też prowadzą w klasyfikacji KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po OSS1.
W klasyfikacji ERC3 najlepszy czas należał do załogi Craig Rahill/Conor Smith (Ford Fiesta Rally3). Drugie miejsce - z czasem gorszym o 1,3 s zajęli Michał Chorbiński/Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3). Podium uzupełniła francuska załoga Lucas Zielinski/Ewen Leenhardt (Renault Clio Rally3, + 1,9 s).
Odcinek w Katowicach otworzył też rywalizację w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Wśród zawodników ścigających się klasycznymi samochodami rajdowymi najlepsi okazali się Damian Sawicki i Piotr Sieliło (Subaru Impreza GC8) .
W sobotę kierowcy pokonają siedem odcinków specjalnych. Ostatni z nich - również wieczorny - odbędzie się na błoniach Stadionu Śląskiego.