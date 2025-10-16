Wielka zmiana w Rajdzie Polski. Nowa lokalizacja, znamy też datę imprezy
Dopiero co kibice świętowali wielki sukces Mikołaja Marczyka, który został rajdowym mistrzem Europy, a już pojawiają się pierwsze informacje na temat przyszłorocznych zmagań. W kolejnym sezonie nasz rodak także zaprezentuje się przed własną publicznością, ponieważ Rajd Polski pozostał w kalendarzu zawodów. Dojdzie jednak do sporej rewolucji, ponieważ tym razem nie odbędzie się na Mazurach. Organizatorzy w czwartkowe popołudnie pochwalili się nową lokalizacją. Zdradzili też dokładną datę imprezy.
Rajd Polski to bez wątpienia jeden z najbardziej prestiżowych przystanków na europejskiej mapie tego sportu. Zawody w naszym kraju jeszcze nieco ponad rok temu wchodziły w skład elitarnego WRC. W sezonie 2025 nastąpił jednak powrót do kontynentalnego czempionatu. Ale kibice i tak nie mogą narzekać na brak emocji, bo na liście startowej znajduje się spore grono klasowych kierowców. Osoby, które regularnie wybierały się na północ kraju, niebawem będą musieli zmienić kierunek podróży. Potwierdziły się wcześniejsze plotki i organizatorzy zdecydowali się na rewolucję.
Mazury zastąpi Śląsk, o czym dowiedzieliśmy się 16 października. To właśnie tego dnia opublikowano kalendarz mistrzostw Europy. Ponadto obszerny wpis pojawił się na facebookowym profilu Rajdu Polski. "Z ogromną dumą ogłaszamy, że 82. Rajd Polski zostanie rozegrany na Śląsku - w regionie o wielkich rajdowych tradycjach, z bogatą historią motorsportu i silnym zapleczem organizacyjnym. Przed nami nowe wyzwania, nowa energia i nowe możliwości. Wierzymy, że wspólnie stworzymy wydarzenie, które godnie będzie kontynuowało dziedzictwo Rajdu Polski" - brzmi najważniejsza część oświadczenia.
Rajd Polski przenosi się do województwa śląskiego. Nasi rodacy bronią tytułu
Nie jest to pierwsza tego typu roszada. "Rajd Polski wielokrotnie zmieniał swoją lokalizację - od Lwowa, przez Kraków, Warszawę, Dolny Śląsk aż po Mikołajki. Każda z tych odsłon miała swój unikalny klimat i znaczenie dla rozwoju sportu motorowego w naszym kraju. Teraz nadszedł czas na kolejny rozdział" - zaznaczono. Doceniono także osoby zaangażowane w event w północnej części kraju.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej wyjątkowej historii: władzom lokalnym, służbom, partnerom, mieszkańcom i przede wszystkim kibicom
Poza nową lokalizacją, poznaliśmy także datę zawodów. Europejska czołówka w województwie śląskim pojawi się w dniach 24-26 lipca 2026. Uwaga lokalnych kibiców zapewne będzie skupiona na świeżo upieczonym złotym medaliście, Mikołaju Marczyku. Wraz z Szymonem Gospodarczykiem powalczy on o obronę prestiżowego tytułu.
Kalendarz przyszłorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy:
20-22 marca: Rally Hungary (Węgry, szuter)
17-19 kwietnia: 43rd Andalusia Rally - Sierra Morena (Hiszpania, asfalt)
22-24 maja: BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia (Szwecja, szuter)
3-5 lipca: Rally di Roma Capitale (Włochy, asfalt)
24-26 lipca: 82. Rajd Polski (asfalt)
14-16 sierpnia: Barum Czech Rally Zlin (Czechy, asfalt)
4-6 września: JDS Machinery Rali Ceredigion (Wielka Brytania, asfalt)
9-11 października: Rally Five Cities North of Portugal (Portugalia, szuter)