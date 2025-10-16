Wielka zmiana w Rajdzie Polski. Nowa lokalizacja, znamy też datę imprezy

Rajd Polski to bez wątpienia jeden z najbardziej prestiżowych przystanków na europejskiej mapie tego sportu. Zawody w naszym kraju jeszcze nieco ponad rok temu wchodziły w skład elitarnego WRC. W sezonie 2025 nastąpił jednak powrót do kontynentalnego czempionatu. Ale kibice i tak nie mogą narzekać na brak emocji, bo na liście startowej znajduje się spore grono klasowych kierowców. Osoby, które regularnie wybierały się na północ kraju, niebawem będą musieli zmienić kierunek podróży. Potwierdziły się wcześniejsze plotki i organizatorzy zdecydowali się na rewolucję.

Mazury zastąpi Śląsk, o czym dowiedzieliśmy się 16 października. To właśnie tego dnia opublikowano kalendarz mistrzostw Europy. Ponadto obszerny wpis pojawił się na facebookowym profilu Rajdu Polski. "Z ogromną dumą ogłaszamy, że 82. Rajd Polski zostanie rozegrany na Śląsku - w regionie o wielkich rajdowych tradycjach, z bogatą historią motorsportu i silnym zapleczem organizacyjnym. Przed nami nowe wyzwania, nowa energia i nowe możliwości. Wierzymy, że wspólnie stworzymy wydarzenie, które godnie będzie kontynuowało dziedzictwo Rajdu Polski" - brzmi najważniejsza część oświadczenia.

Rajd Polski przenosi się do województwa śląskiego. Nasi rodacy bronią tytułu

Nie jest to pierwsza tego typu roszada. "Rajd Polski wielokrotnie zmieniał swoją lokalizację - od Lwowa, przez Kraków, Warszawę, Dolny Śląsk aż po Mikołajki. Każda z tych odsłon miała swój unikalny klimat i znaczenie dla rozwoju sportu motorowego w naszym kraju. Teraz nadszedł czas na kolejny rozdział" - zaznaczono. Doceniono także osoby zaangażowane w event w północnej części kraju.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej wyjątkowej historii: władzom lokalnym, służbom, partnerom, mieszkańcom i przede wszystkim kibicom

Poza nową lokalizacją, poznaliśmy także datę zawodów. Europejska czołówka w województwie śląskim pojawi się w dniach 24-26 lipca 2026. Uwaga lokalnych kibiców zapewne będzie skupiona na świeżo upieczonym złotym medaliście, Mikołaju Marczyku. Wraz z Szymonem Gospodarczykiem powalczy on o obronę prestiżowego tytułu.

Kalendarz przyszłorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy:

20-22 marca: Rally Hungary (Węgry, szuter)

17-19 kwietnia: 43rd Andalusia Rally - Sierra Morena (Hiszpania, asfalt)

22-24 maja: BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia (Szwecja, szuter)

3-5 lipca: Rally di Roma Capitale (Włochy, asfalt)

24-26 lipca: 82. Rajd Polski (asfalt)

14-16 sierpnia: Barum Czech Rally Zlin (Czechy, asfalt)

4-6 września: JDS Machinery Rali Ceredigion (Wielka Brytania, asfalt)

9-11 października: Rally Five Cities North of Portugal (Portugalia, szuter)

Mikołaj Marczyk: Rajd Śląska przewija się w moim rajdowym życiu od samego początku. WIDEO Rajd Śląska materiały prasowe

Rajd Śląska 2025 Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

Rajdowe Mistrzostwa Polski 2025. / Fot. Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

Rajd Śląska 2025 Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe