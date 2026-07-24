Rekordową liczbę aż 148 załóg zobaczymy na odcinkach specjalnych na Śląsku w ostatni weekend lipca. 60 kierowców i pilotów wystartuje w 82. Rajdzie Polski, czwartej rundzie mistrzostw Europy (FIA ERC), a 17 spośród nich będzie także walczyć o punkty w KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP). Lista zgłoszeń tego ostatniego cyklu zawiera jeszcze 22 duety, dla których priorytetem jest tylko polski czempionat.

Śląskie asfalty staną się także areną walki dla kolejnych 22 załóg w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP). 82. edycji Rajdu Polski towarzyszy również 10.Rajd Śląska, runda Rajdowych Mistrzostw Południa, którą wybrało 44 kierowców.

Rajd Polski. Wyjątkowa załoga złożona z dwóch strażaków

W klasie Rally3 wystartuje wyjątkowa załoga Marcin Górny Rally Team. Kierowca Marcin Górny i pilot Mateusz Martynek to na co dzień... strażacy. Pierwszy z nich pracuje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, drugi związany jest natomiast z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Do ich zawodu nawiązują malowanie i oklejenie rajdówki - Fiesty Rally3. Dominują kolory czerwony i żółty. Kombinezony stanowią natomiast wierne odwzorowanie strojów strażackich.

Co więcej, Górny i Martynek zachowują spójność także jeśli chodzi o dobór sponsorów. Ci główni zajmują się bowiem produkcją sprzętu przeznaczonego dla strażaków.

HARMONOGRAM RAJDU POLSKI

Piątek, 24.07.2026

9:30 - Odcinek treningowy (Bieruń)

11:31 - Odcinek kwalifikacyjny (Bieruń)

13:00 - Shakedown (Bieruń)

17:00 - Otwarcie ORLEN OIL Fan Zone (Plac przed Spodkiem)

17:30 - Ceremonia startu (Katowice, ul. Dworcowa)

18:00 - Sesja autografów ORLEN OIL Fan Zone (Plac przed Spodkiem)

19:10 - Start pierwszej załogi Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP)

20:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP)

21:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC)

22:40 - Nagrodzenie najlepszych załóg (ORLEN OIL Fan Zone)

Sobota, 25.07.2026

OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01

OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01

OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01

Rally Fan Park - start o 12:00

Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05

OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25

Niedziela, 26.07.2026

OS 9 Przegibek - 8:22

OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02

OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55

Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40

OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)

Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30

Rajd Polski materiały prasowe

Rajd Polski Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

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