Górny i Martynek zakończyli rajd na szóstym miejscu w klasyfikacji ERC3 i na drugim w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w klasie Rally3. Na mecie byli wyraźnie zadowoleni i dumni ze swojej postawy.

Jakub Żelepień: Najlepsi kierowcy rajdowi wśród strażaków czy najlepsi strażacy wśród kierowców rajdowych? Jak należy o was mówić?

Marcin Górny: Nie wiem, czy jesteśmy najlepszymi strażakami wśród rajdowców czy na odwrót, w każdym razie staramy się jakoś to wszystko łączyć i prezentować z pozytywnej strony. Chyba nam to wychodzi, więc cieszę się z naszej jazdy. Co ważne, zobaczyliśmy też, w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli chodzi o ERC.

Który z was był pomysłodawcą strażackiego projektu w rajdach?

MG: Wspólnie to wymyśliliśmy, wraz z naszymi partnerami i sponsorami. Chcieliśmy, aby projekt był spójny, kompleksowy i faktycznie tak to działa.

Jak pilot oceniłby trudność tegorocznych odcinków Rajdu Polski?

Mateusz Martynek: Przede wszystkim bardzo cieszę się z tego, że Rajd Polski zawitał na Śląsk, ponieważ sam pochodzę z Cieszyna. Można powiedzieć, że to moja domowa impreza. Co do samych tras - były bardzo trudne, wymagające.

Kiedy wracacie do pracy?

MG: Od środy wracam do służby. Punkt 7:30. I znów ratujemy świat!

MM: Ja już od poniedziałku. Ale za dwa tygodnie czeka nas kolejna runda RSMP, Rajd Rzeszowski.

Trudno jest łączyć obowiązki strażackie z planami rajdowymi?

MM: Udaje się.

MG: Dajemy radę. Jest dobrze.

Marcin Górny Rally Team materiały prasowe

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