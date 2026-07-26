Rajd Polski zakończony. Widowiskowa ceremonia zamknęła imprezę

Teemu Suninen i Antte Haapala za piątym podejściem wygrali Rajd Polski. Po drodze do zwycięstwa w polskiej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy FIA Finowie wygrali 5 z 15 odcinków specjalnych.

Obok nich na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, dla których to pierwszy finisz na podium w FIA ERC. Na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Po czterech rundach FIA ERC liderem klasyfikacji jest Teemu Suninen (80 pkt.) przed Andreą Mabellinim (57 pkt.) i Miko Marczykiem (47 pkt.).

Rajd Polski. Ceremonia mety zamknęła imprezę

Po niedzielnych odcinkach specjalnych wszystkie załogi po raz ostatni zjechały się pod Stadion Śląski. Na błoniach obiektu zorganizowano bowiem ceremonię mety.

Triumfatorzy poszczególnych klasyfikacji wyjeżdżali na specjalnie przygotowaną rampę, wokół której zgromadziły się tłumy kibiców. Następnie przechodzili na podium, aby celebrować sukces.

Rajd Polski 2026 INTERIA.PL

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Matulka postraszył lidera Rajdu Polski. Polak wygrał odcinek i był tuż za Suninenem INTERIA.PL



