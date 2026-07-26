Rajd Polski wchodzi w decydującą fazę. Ścisk w czołówce klasyfikacji

Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbył się tylko jeden odcinek specjalny - widowiskowa próba wokół katowickiego Spodka. Prawdziwe ściganie zaplanowano na sobotę. Kierowcy mieli do pokonania aż siedem OS-ów.

Po pierwszej pętli liderami Rajdu Polski byli Teemu Suninen i Antti Haapala. Finowie to jednocześnie najlepsza dotychczas załoga tego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Na Górny Śląsk przyjechali po to, aby zwiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.

Popołudnie było dla nich równie udane. Nie tylko utrzymali pierwsze miejsce, ale także wypracowali sobie większy zapas czasowy nad wiceliderami. Mabellini i Lenzi tracili do nich 8,4 s., a podium zamykał Matulka ze startą 8,8 s.

Rajd Polski. Ścisk w czołówce przed ostatnią pętlą

Po pierwszej niedzielnej pętli Fin pozostał na prowadzeniu. Na drugie miejsce przesunął się natomiast Matulka, którego strata wynosi 11,1 sekundy. Trzeci jest Mabellini (15,7 sekundy).

- To naprawdę trudne, poziom przyczepności bardzo się zmienia i nie da się tego odczytać. Musimy jechać na pełnych obrotach. Nie ma innej opcji. Poziom jest wysoki, wszyscy się starają - powiedział Suninen w rozmowie z oficjalnym kanałem FIA ERC.

HARMONOGRAM RAJDU POLSKI

Niedziela, 26.07.2026

OS 9 Przegibek - 8:22

OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02

OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55

Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40

OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)

Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30

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Matulka postraszył lidera Rajdu Polski. Polak wygrał odcinek i był tuż za Suninenem INTERIA.PL



