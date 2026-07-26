Rajd Polski wchodzi w decydującą fazę. Ścisk w czołówce klasyfikacji
Na 82. Rajdzie Polski pozostały już tylko cztery etapy. Po pierwszej niedzielnej pętli nadal na prowadzeniu jest Fin Teemu Suninen, ale za jego plecami panuje duży ścisk.
Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbył się tylko jeden odcinek specjalny - widowiskowa próba wokół katowickiego Spodka. Prawdziwe ściganie zaplanowano na sobotę. Kierowcy mieli do pokonania aż siedem OS-ów.
Po pierwszej pętli liderami Rajdu Polski byli Teemu Suninen i Antti Haapala. Finowie to jednocześnie najlepsza dotychczas załoga tego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Na Górny Śląsk przyjechali po to, aby zwiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.
Popołudnie było dla nich równie udane. Nie tylko utrzymali pierwsze miejsce, ale także wypracowali sobie większy zapas czasowy nad wiceliderami. Mabellini i Lenzi tracili do nich 8,4 s., a podium zamykał Matulka ze startą 8,8 s.
Rajd Polski. Ścisk w czołówce przed ostatnią pętlą
Po pierwszej niedzielnej pętli Fin pozostał na prowadzeniu. Na drugie miejsce przesunął się natomiast Matulka, którego strata wynosi 11,1 sekundy. Trzeci jest Mabellini (15,7 sekundy).
- To naprawdę trudne, poziom przyczepności bardzo się zmienia i nie da się tego odczytać. Musimy jechać na pełnych obrotach. Nie ma innej opcji. Poziom jest wysoki, wszyscy się starają - powiedział Suninen w rozmowie z oficjalnym kanałem FIA ERC.
HARMONOGRAM RAJDU POLSKI
Niedziela, 26.07.2026
OS 9 Przegibek - 8:22
OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02
OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55
Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40
OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)
Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30