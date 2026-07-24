Rajd Polski rozpoczęty. Imponująca inauguracja w sercu Katowic
82. Rajd Polski został oficjalnie otwarty. W samym sercu Katowic odbyła się ceremonia startu, w której wzięli udział wszyscy kierowcy. Wydarzenie zgromadziło licznych kibiców, którzy nie tylko podziwiali z bliska rajdówki, ale mieli też możliwość zdobycia autografów czy zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
Po przeszło dwóch dekadach ścigania na Mazurach Rajd Polski przeniósł się na Śląsk. Trafił na sprawdzony teren, przejmując odcinki, które w ubiegłych latach tworzyły wysoko oceniany Rajd Śląska.
Teraz ranga wydarzenia wzrosła. Śląsk stał się gospodarzem Rajdu Polski, który na dodatek jest w tym roku rundą Rajdowych Mistrzostw Europy. Wyżej w świecie rajdów jest już tylko jeden szczebelek - Rajdowe Mistrzostwa Świata (WRC).
Rajd Polski rozpoczęty. Ceremonia startu odbyła się w sercu Katowic
Podobnie jak w latach ubiegłych, kiedy impreza odbywała się jako Rajd Śląska, tak i teraz start zaplanowano w samym sercu Katowic. Rampę ustawiono w ciągu zamkniętej dla ruchu ulicy Dworcowej. Tam, otoczeni przez tłumy kibiców, kolejni kierowcy wyruszyli na trasę dojazdową do pierwszego odcinka specjalnego.
Nieco później fani mieli natomiast okazję zdobyć autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z zawodnikami. Od godziny 18 działała bowiem specjalna strefa kibica pod katowickim Spodkiem.
To właśnie wokół symbolu miasta zaplanowano pierwszą mierzoną próbę rajdu. Widowiskowy odcinek w centrum miasta tradycyjnie już otwiera rajdowy weekend na Górnym Śląsku.
Łącznie kierowcy pokonają 15 OS-ów. Rajd zakończy się w niedzielny wieczór. Ceremonię mety zaplanowano na godzinę 19:30 na błoniach Superauto.pl Stadionu Śląskiego.
HARMONOGRAM ERC
Piątek, 24.07.2026
19:10 - Start pierwszej załogi Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP)
20:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP)
21:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC)
22:40 - Nagrodzenie najlepszych załóg (ORLEN OIL Fan Zone)
Sobota, 25.07.2026
OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01
OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01
OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01
Rally Fan Park - start o 12:00
Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05
OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25
Niedziela, 26.07.2026
OS 9 Przegibek - 8:22
OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02
OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55
Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40
OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)
Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30