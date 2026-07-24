Rajd Polski rozpoczęty. Imponująca inauguracja w sercu Katowic

Po przeszło dwóch dekadach ścigania na Mazurach Rajd Polski przeniósł się na Śląsk. Trafił na sprawdzony teren, przejmując odcinki, które w ubiegłych latach tworzyły wysoko oceniany Rajd Śląska.

Teraz ranga wydarzenia wzrosła. Śląsk stał się gospodarzem Rajdu Polski, który na dodatek jest w tym roku rundą Rajdowych Mistrzostw Europy. Wyżej w świecie rajdów jest już tylko jeden szczebelek - Rajdowe Mistrzostwa Świata (WRC).

Rajd Polski rozpoczęty. Ceremonia startu odbyła się w sercu Katowic

Podobnie jak w latach ubiegłych, kiedy impreza odbywała się jako Rajd Śląska, tak i teraz start zaplanowano w samym sercu Katowic. Rampę ustawiono w ciągu zamkniętej dla ruchu ulicy Dworcowej. Tam, otoczeni przez tłumy kibiców, kolejni kierowcy wyruszyli na trasę dojazdową do pierwszego odcinka specjalnego.

Nieco później fani mieli natomiast okazję zdobyć autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z zawodnikami. Od godziny 18 działała bowiem specjalna strefa kibica pod katowickim Spodkiem.

To właśnie wokół symbolu miasta zaplanowano pierwszą mierzoną próbę rajdu. Widowiskowy odcinek w centrum miasta tradycyjnie już otwiera rajdowy weekend na Górnym Śląsku.

Łącznie kierowcy pokonają 15 OS-ów. Rajd zakończy się w niedzielny wieczór. Ceremonię mety zaplanowano na godzinę 19:30 na błoniach Superauto.pl Stadionu Śląskiego.

HARMONOGRAM ERC

Piątek, 24.07.2026

19:10 - Start pierwszej załogi Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP)

20:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP)

21:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC)

22:40 - Nagrodzenie najlepszych załóg (ORLEN OIL Fan Zone)

Sobota, 25.07.2026

OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01

OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01

OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01

Rally Fan Park - start o 12:00

Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05

OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25

Niedziela, 26.07.2026

OS 9 Przegibek - 8:22

OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02

OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55

Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40

OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)

Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30

Rajd Polski Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

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