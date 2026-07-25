Rajd Polski przyciąga całe rodziny. Wielkie święto u stóp Stadionu Śląskiego

Rajd Polski wystartował w piątkowe popołudnie. Najpierw odbyła się inauguracja w centrum Katowic, a później kierowcy wyjechali na trasę pierwszego odcinka specjalnego wytyczonego wokół legendarnego Spodka.

W sobotę rywalizacja przeniosła się na południe województwa. Kierowcy mają do pokonania sześć OS-ów, a wieczorem jeszcze jeden - na błoniach Stadionu Śląskiego.

Właśnie u stóp tego imponującego obiektu funkcjonuje też strefa kibica. Wysłannik Interii udał się do niej i sprawdził, jak bawią się fani.

Rajd Polski. Strefa kibica cieszy się powodzeniem

Fani mają do wyboru przeróżne atrakcje. I to niezależnie od tego, w jakim są wieku. W tej strefie każdy znajdzie coś dla siebie. Są symulatory jazdy, sklepy z koszulkami i gadżetami, zdalnie sterowane samochody czy modele aut do kupienia.

Oprócz tego kibice mogą też do woli spacerować pomiędzy namiotami serwisowymi poszczególnych ekip. A w nich wypatrywać swoich idoli i polować na wspólne zdjęcia czy autografy.

Nad odpowiednią atmosferą czuwają DJ oraz wodzirej. Na Śląsku w ten weekend dopisała także pogoda, co gwarantuje kapitalnie spędzony czas.

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