Rajd Polski jeszcze się nie zaczął, a już padł rekord. Tego w historii nie było

Geneza Rajdu Polski sięga 1921 roku. To sprawia, że nasza narodowa impreza jest drugą najstarszą tego typu na świecie. Ustępuje jedynie słynnemu Monte Carlo.

Na naszych łamach dzieje Rajdu Polski przybliżył Andrzej Borowczyk, dyrektor do spraw mediów.

- Przez ostatnie dwadzieścia lat ścigano się na Mazurach, ale nie wydaje mi się, że tę przeprowadzkę można nazwać dużą rewolucją. Geneza Rajdu Polski sięga 1921 roku i to jest drugi najstarszy rajd świata. Tylko słynne Monte Carlo jest starsze. I ten rajd wędrował po całej Polsce. Pierwszy raz jechano z Warszawy do Białowieży i z powrotem, czyli około 600 kilometrów. Wystartowało zaledwie sześć samochodów. Powiedziałbym, że jest to duża zmiana - po pierwsze regionu, a po drugie charakterystyki rajdu. Na Mazurach, jak wiemy, była to rywalizacja głównie na odcinkach szutrowych, a tutaj będziemy mieli przede wszystkim asfalt. Rajd Polski przez Śląsk wielokrotnie przejeżdżał. Organizatorzy tegorocznych zmagań chcieli troszeczkę wrócić do tradycji i włączyli do harmonogramu rajdu odcinek specjalny, który dziewięć razy już był w ramach Rajdu Polski rozgrywany, a po raz ostatni w 1999 roku. Chodzi o próbę przez przełęcz Przegibek. To ciekawy oes o długości 6,5 km z ponad pięćdziesięcioma zakrętami i nawrotami. Inne odcinki specjalne są dość dobrze znane kierowcom, bo powstały na bazie tych z Rajdu Śląska - mówił Borowczyk.

Rajd Polski. Blisko 150 załóg na liście startowej

W tym roku do rywalizacji zgłosiło się 148 załóg. To rekordowo wysoka liczba, najwyższa w historii. 60 kierowców i pilotów wystartuje w 82. Rajdzie Polski, czwartej rundzie mistrzostw Europy (FIA ERC), a 17 spośród nich będzie także walczyć o punkty w KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP). Lista zgłoszeń tego ostatniego cyklu zawiera jeszcze 22 duety, dla których priorytetem jest tylko polski czempionat.

Śląskie asfalty staną się także areną walki dla kolejnych 22 załóg w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP). 82. edycji Rajdu Polski towarzyszy również 10.Rajd Śląska, runda Rajdowych Mistrzostw Południa, którą wybrało 44 kierowców.

Wśród uczestników nie brakuje ulubieńców kibiców. Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny mistrz Europy, czterokrotny mistrz naszego kraju i trzykrotny triumfator Rajdu Polski zmierzy się z Miko Marczykiem oraz aktualnym mistrzem Polski Jakubem Matulką i Jarosławem Szeją, który mistrzowski tytuł w naszym kraju wywalczył w 2024 roku, a w tym sezonie lideruje w narodowym czempionacie.

Rajd Polski fot. Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

Rajd Polski 2026 Rajd Śląska materiały prasowe

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