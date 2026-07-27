Rajd Polski 2026 - wyniki i lista zwycięzców

82. Rajd Polski był jednocześnie czwartą rundą FIA European Rally Championship oraz czwartą z sześciu odsłon KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Po ponad dwóch dekadach rywalizacji na mazurskich szutrach Rajd Polski przeniósł się na asfaltowe drogi województwa śląskiego. O wyniku zdecydowała walka prowadzona od piątkowego superoesu w centrum Katowic aż po niedzielny Power Stage w Marklowicach Górnych.

W klasyfikacji generalnej 82. Rajdu Polski zwyciężyli Teemu Suninen i Antti Haapala (Škoda Fabia RS Rally2). Fiński duet pokonał Jakuba Matulkę i Daniela Dymurskiego o 9,7 s oraz Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka o 13,5 s. Suninen został piątym fińskim kierowcą, który triumfował w Rajdzie Polski. 32-latek powtórzył sukcesy Rauno Aaltonena (1965), Mikko Hirvonena (2009), Esapekki Lappiego (2012) i Kalle Rovanpery (2024). Zdobył 32 punkty do klasyfikacji FIA ERC - 30 za zwycięstwo i dwa za czwarty czas na Power Stage. Z dorobkiem 80 punktów umocnił się na prowadzeniu w europejskim czempionacie.

Matulka i Dymurski byli zgłoszeni do czwartej rundy KIQ RSMP, ale nie do całego cyklu, dlatego nie zdobyli punktów do klasyfikacji mistrzostw. Najwyżej sklasyfikowaną załogą uprawnioną do punktowania byli Marczyk i Gospodarczyk. Otrzymali 30 punktów za wynik w rajdzie oraz pięć za najlepszy czas na Power Stage wśród uczestników cyklu.

Rajd Polski 2026 - wyniki

82. Rajd Polski - klasyfikacja końcowa FIA ERC:

1. Suninen/Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) 1:38:52,8 s

2. Matulka/Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +9,7 s

3. Marczyk/Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13,5 s

4. Mabellini/Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +16,1 s

5. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +41,5 s

6. Bulacia/Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +51,4 s

7. Rzeźnik/Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1

8. Szeja/Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2

9. Creighton/Regan (Citroën C3 Rally2) +1:25,5

9. Cais/Bacigál (Hyundai i20 N Rally2) +1:25,5

82. Rajd Polski - klasyfikacja końcowa KIQ RSMP:

1. Matulka/Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) 1:39:02,5 s

2. Marczyk/Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +3,8 s

3. Rzeźnik/Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2) +57,4 s

4. Szeja/Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:06,5

5. Byśkiniewicz/Jastrzębski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:49,0

6. Sroka/Kielar (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,3

7. Kołtun/Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +2:21,8

8. Ulanowski/Fiołek (Ford Fiesta Rally3) +8:28,6

9. Górny/Martynek (Ford Fiesta Rally3) +9:04,4

10. Poloński/Sitek (Lancia Ypsilon Rally4 HF) +9:24,0

82. Rajd Polski - klasyfikacja końcowa klasy 3 KIQ RSMP:

1. Ulanowski/Fiołek (Ford Fiesta Rally3) - 1:47:31,1

2. Górny/Martynek (Ford Fiesta Rally3) +35,8 s

3. Bargiel/Wróbel (Renault Clio Rally3) +1:21,9

4. Ziobro/Zapart (Ford Fiesta Rally3) +3:28,3

5. Gazda/Jurgała (Renault Clio Rally3) +5:02,3

82. Rajd Polski - klasyfikacja końcowa 2WD KIQ RSMP:

1. Poloński/Sitek (Lancia Ypsilon Rally4 HF) - 1:48:26,5

2. Kawalec/Krzyżowski (Peugeot 208 Rally4) +5:00,6

3. Chmielowiec/Brzeziński (Peugeot 208 Rally4) +8:10,1

4. Strzeżysz/Kaim (Lancia Ypsilon Rally4 HF) +8:54,1

5. Kaplita/Pietruszka (Peugeot 208 Rally4) +9:12,0

KIQ RSMP 2026 - punktacja po 82. Rajdzie Polski (runda 4/6):

1. Szeja/Szeja - 112 pkt

2. Rzeźnik/Kozdroń - 105 pkt

3. Łukasz Byśkiniewicz - 104 pkt

4. Kołtun/Pleskot - 89 pkt

5. Chorbiński/Chrzanowski - 46 pkt

6. Górny/Martynek - 44 pkt

7. Jakub Ulanowski - 41 pkt

8. Gabryś/Sadowski - 38 pkt

9. Mikołaj Marczyk - 35 pkt

10. Poloński/Sitek - 30 pkt

FIA ERC 2026 - punktacja po 82. Rajdzie Polski (runda 4/8):

1. Teemu Suninen - 80 pkt

2. Andrea Mabellini - 57 pkt

3. Mikołaj Marczyk - 47 pkt

4. Giandomenico Basso - 45 pkt

5. Jakub Matulka - 35 pkt

6. José Antonio Suárez - 30 pkt

7. Mikko Heikkilä - 30 pkt

8. Roberto Daprà - 30 pkt

9. Marco Bulacia - 30 pkt

10. Mārtiņš Sesks - 28 pkt

KIQ RSMP 2026 - punktacja klasy 3 po 82. Rajdzie Polski (runda 4/6):

1. Jakub Ulanowski - 107 pkt

2. Chorbiński/Chrzanowski - 105 pkt

3. Górny/Martynek - 103 pkt

4. Ziobro/Zapart - 81 pkt

5. Maj/Pryczek - 68 pkt

KIQ RSMP 2026 - punktacja 2WD po 82. Rajdzie Polski (runda 4/6):

1. Poloński/Sitek - 130 pkt

2. Janowski/Grzenia - 90 pkt

3. Hundla/Białowąs - 68 pkt

4. Wincencik/Klaczańska - 62 pkt

5. Piesko/Kacprzak - 60 pkt

Matulka postraszył lidera Rajdu Polski. Polak wygrał odcinek i był tuż za Suninenem INTERIA.PL