Marczyk uplasował się na najniższym stopniu podium na 82. Rajdzie Polski. Musiał uznać wyższość Jakuba Matulki, a także triumfatora, Fina Teemu Suninena.

- To nasz czwarty w historii Rajd Polski zakończony na podium. Możemy być dumni, choć oczywiście nasze apetyty były wyższe. Zależało mi, aby te zawody wygrał Polak. Nie udało się, ale tak czy inaczej nasze rodzime załogi zaprezentowały się bardzo dobrze - powiedział Marczyk.

Rajd Polski. Mikołaj Marczyk docenił swoich rywali

Fin, aktualny lider Rajdowych Mistrzostw Europy, przez cały weekend udowadniał, że jest w kapitalnej formie. Nie oddał prowadzenia od soboty, wyraźnie kontrolując przebieg rywalizacji. Wygrał łącznie pięć z piętnastu odcinków specjalnych.

- Gratulacje dla Teemu Suninena, bo był poza zasięgiem. Pokazał klasę światową i, mam wrażenie, kontrolował nas. Zaszczytem było stanąć na podium obok niego, a także obok Kuby Matulki i Damiana Dymurskiego. To był ich weekend, najlepszy występ Kuby w życiu, bardzo ważny dla jego rozwoju. Miło się na to patrzyło i bardzo przyjemnie konkurowało - komplementował rywali mistrz Europy z zeszłego sezonu.

Marczyk do końca musiał walczyć o podium z Andreą Mabellinim. Ostatecznie wyprzedził Włocha, co ma także znaczenie w klasyfikacji generalnej ERC.

- Chciałem stanąć na podium, oprócz tego walczymy z Andreą w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy. Cieszę się z dodatkowych czterech punktów na power stage'u, ponieważ one pozwoliły nam awansować z 11. na 3. miejsce w generalce. Musimy walczyć dalej - skomentował Polak.

- Mam nadzieję, że to podium będzie przełamaniem po słabszym starcie sezonu. Chciałbym wykorzystać prędkość bazową na Rajdzie Barum, który już niebawem - dodał kierowca.

Rajd Polski. Marczyk opowiedział o wypadku kolegi

Podczas Rajdu Polski doszło niestety do kilku groźnych wypadków. W sobotę rozbili się Dominik Stritesky pilotowany przez Ondreja Krajcę. Załoga oznaczona numerem 9 uderzyła w drzewo. Pilot zdołał samodzielnie opuścić pojazd, ale kierowcy zakleszczył się w środku. Marczyk i Gospodarczyk ruszyli kolegom na ratunek, zanim na miejscu dotarły służby.

- W przypadku Dominika i Ondreja braliśmy udział w akcji ratunkowej. Myślę, że sukcesem było to, że pojechaliśmy na kolejny odcinek, bo oczywiście pojawiło się u nas pewne rozbicie psychiczne. Jestem szczęśliwy, że wróciliśmy do rywalizacji - przyznał Marczyk.

- Staraliśmy się nie zwracać uwagi na inne wypadki, a po prostu skupić się na jeździe - wyjaśnił, pytany o pozostałe incydenty.

Marczyk wskazał również, czego - jego zdaniem - zabrakło, aby mógł skutecznie włączyć się do walki o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Rajdu Polski.

- Uważam, że aby walczyć o zwycięstwo, nie zabrakło nam prędkości, lecz równej jazdy. Oddaliśmy 7 sekund na Ochabach, na Kiczycach dwa razy po dwie sekundy. Mieliśmy bodajże osiem odcinków specjalnych, na których zabrakło nam sekundy do zwycięstwa, a ostatecznie nie wygraliśmy żadnego z nich. Prędkość była solidna, ale potrzebujemy więcej równości na przestrzeni całego weekendu - wskazał kierowca.

Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski (ERC)

Teemu Suninen/Antti Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) 1:38:52,8 s

Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +9,7 s

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13,5 s

Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +16,1 s

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +41,5 s

Marco Bulacia/Jose Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +51,4 s

Adrian Rzeznik/Kamil Kozdron (Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1 s

Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2 s

William Creighton/Liam Regan (Citroën C3 Rally2) +1:25,5 s

Erik Cais/Igor Bacigál (Hyundai i20 Rally2) +1:25,5 s

Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski (KIQ RSMP)

Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:39:02,5 s

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +3,8 s

Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2) +57,4 s

Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:06,5 s

Łukasz Byśkiniewicz/Łukasz Jastrzębski (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:49,0 s

Adam Sroka/Patryk Kielar (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,3 s

Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +2:21,8 s

Jakub Ulanowski/Rafał Fiołek (Ford Fiesta Rally3) +8:28,6 s

Marcin Górny/Mateusz Martynek (Ford Fiesta Rally3) +9:04,4 s

Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (Lancia Ypsilon Rally4) +9:24,0 s

Mikołaj Marczyk Piotr Kamionka East News

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