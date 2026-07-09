Andrzej Klemba, Interia: Rajd Polski przeniósł się z Mazur na Śląsk, z szutru na asfalt. To problem dla kierowców?

Mikołaj Marczyk, rajdowy mistrz Europy 2025: Można w uproszczeniu powiedzieć, że teraz to Rajd Śląski będzie w randze Rajdu Polski, czyli największej imprezy rajdowej w naszym kraju. Jeżeli więc chodzi o trasę, to spodziewam się zmiennej przyczepności asfaltu, dróg, na których auto będzie się podbijało i odcinków, które są wymagające i mają różny charakter. Z jednej strony pewnie będziemy rywalizować w podmiejskich okolicach między domkami jednorodzinnymi, a z drugiej strony też na starym asfalcie z przewyższeniami pod górkę.

Ściganie w centrum Katowic i przy Stadionie Śląskim powinno też przyciągnąć rzesze kibiców?

- Znamy też doskonale te odcinki specjalne i myślę, że są bardzo widowiskowe. Zarówno w okolicach katowickiego Spodka, jak i pod stadionem w Chorzowie zawsze gromadzi się mnóstwo fanów. To są rzeczywiście dwa wyjątkowe oesy.

Dla pana to właśnie na Śląsku zaczęło się poważne ściganie?

- Tak, w 2016 roku wystartowałem w rajdowych mistrzostwach Śląska. Pierwszym w mojej karierze był Rajd Mikołowsko-Żorski, czyli rywalizacja na terenach, na których wciąż się ścigamy. Znam te okolice i bardzo je lubię. Oprócz zmiennej przyczepności, spodziewam się węższych tras niż szerszych, odcinków, które są złożone z kilkunastu sekcji, na których zmieniamy drogi i one mają różnej jakości nawierzchnię. Z pewnością trzeba ustawić samochód w taki sposób, żeby mieć przyczepność na tych bardziej śliskich asfaltach, a z drugiej strony, żeby mieć stabilność samochodu na podbiciach.

Polakom nie jest wcale łatwo Rajd Polski wygrywać. W ostatnich 15 latach tylko pan i Kajetan Kajetanowicz odnieśliście zwycięstwa. Rajd jest rundą mistrzostw Europy i przyjeżdżają też wysokiej klasy zagraniczni kierowcy?

- Rajd Polski to drugi najstarszy rajd na świecie, ma swoją renomę i wysoki poziom rywalizacji. Był rundą mistrzostw świata i zwykle jest rundą mistrzostw Europy. Kajetan wygrał w 2013 roku, a my z Szymonem dziewięć lat później. W tym roku mamy bardzo mocną reprezentację polskich zawodników, więc spodziewam się, że będziemy starać się stawić czoła zawodnikom z zagranicy.

Jestem dobrej myśli, że któraś z polskich załóg stanie na podium

Kajetanowicz też wystartuje w Rajdzie Polski. To dla pana dodatkowa motywacja?

- Przede wszystkim to duża atrakcja dla kibiców, ponieważ Kajto pochodzi ze Śląska, z Ustronia. Z naszej perspektywy to super sprawa, że będziemy się mogli pościgać. Dla fanów to też świetna informacja. Będziemy się trochę stresować i ekscytować tą rywalizacją, ale ja się skupię na swoich zadaniach jako kierowcy. Rajdy mają to do siebie, że my nie walczymy ze sobą bok w bok. Nie jest to sport kontaktowy, tylko porównamy, jak szybko potrafimy pokonywać odcinki specjalne. Rywalizacja wiąże się z podwyższoną koncentracją i chęcią pokazania się z jak najlepszej strony, ale też z szacunkiem dla rywali. Cieszę się, że wszyscy polscy najlepsi kierowcy rajdowi staną na starcie.

Pan broni tytułu mistrza Europy. W pierwszej rundzie miał pan wypadek, ale w dwóch kolejnych odrobił pan część strat do najlepszych. Rajd Polski będzie szansą, by wskoczyć do czołówki?

- Nasza pozycja w tej chwili nie jest satysfakcjonująca, ale klasyfikacja generalna po trzech rundach jest dość płaska. Wszystko jest możliwe i na razie staram się skupić na najbliższym starcie, czyli wykonaniu zadaniu podczas Rajdu Polski. A to może się przełożyć na poprawę naszej sytuacji. Mam 26 punktów straty, ale spokojnie, tu trzeba cierpliwości. Zobaczymy jak kolejne trzy rajdy się ułożą.

W Rzymie zajęliście dziesiąte miejsce, ale nie był pan do końca z tego zadowolony?

- Dobrze, że dojechaliśmy do mety i zgromadziliśmy punkty. Mamy też wnioski i wiemy nad czym pracować przed kolejnym startem. Nie załamuję się, jestem dość doświadczonym sportowcem i wiem, że tak naprawdę te dobre momenty składają się z wytrwałości w słabych momentach, Początek nie był za dobry, ale muszę zachować czujność, koncentrację i wiarę we własne możliwości. A straty są jak najbardziej do odrobienia.

Mikołaj Marczyk Anita Walczewska East News

Kajetan Kajetanowicz Rajd Śląska materiały prasowe





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