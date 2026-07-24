Polacy są bezkonkurencyjni, wygrali 29 razy z rzędu. Teraz czeka ich europejski sprawdzian

Chorbiński i Chrzanowski wygrali klasę 3 w Rajdzie Świdnickim, Rajdzie Nadwiślańskim i Valvoline Rajdzie Małopolski. W każdej z tych rund zdobywali maksymalne 35 punktów - 30 za zwycięstwo i pięć za najlepszy czas na Power Stage, czyli finałowym oesie rajdu. Na półmetku sezonu mają więc 105 punktów. Marcina Górnego i Mateusza Martynka wyprzedzają o 30 punktów, a Jakuba Ulanowskiego - o 33.

Skalę ich tempa pokazują również wyniki w klasyfikacji generalnej. W trzech pierwszych rundach zajmowali odpowiednio szóste, szóste i siódme miejsce, ustępując na mecie wyłącznie załogom w szybszych i mocniejszych samochodach kategorii Rally2. Na kilku oesach uzyskiwali przy tym czasy lepsze od części załóg dysponujących rajdówkami Rally2, co dodatkowo potwierdzało wysokie tempo osiągane przez nich w Renault Clio Rally3.

82. Rajd Polski zapewni nowy punkt odniesienia. Do rywalizacji ruszy aż 21 załóg w samochodach Rally3, a wśród nich pięć najlepszych duetów aktualnej klasyfikacji ERC3. Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rally3) mają 67 punktów, Lucas Zielinski i Ewen Leenhardt (Renault Clio Rally3) - 66, a Casey Jay Coleman i Killian McArdle (Ford Fiesta Rally3) - 62. Kolejne miejsca zajmują Craig Rahill i Conor Smith (Ford Fiesta Rally3) oraz Petr Kačírek i Ladislav Kučera (Ford Fiesta Rally3).

Tuż przed startem 82. Rajdu Polski Interia porozmawiała z Michałem Chorbińskim.

Jakub Żelepień, Interia: Jak duże znaczenie ma dla pana fakt, że najbliższy start to Rajd Polski? Sama nazwa sprawia, że serce bije szybciej?

Michał Chorbiński: Tak, już sama nazwa daje poczucie, że mówimy o dużym wydarzeniu. Jedziemy na Rajd Polski, który jest jednocześnie rundą Mistrzostw Europy. Ogromny event, jesteśmy niezwykle szczęśliwi i dumni, że możemy brać w nim udział.

Jaka będzie wasza strategia na ten rajd?

Poziom będzie znacznie wyższy i jesteśmy na to przygotowani. Wiemy mniej więcej, jakim tempem jeżdżą chłopaki z czołówki ERC3 i postaramy się być może nie w walce, ale w kontakcie z nimi. Po pierwszych odcinkach będziemy mądrzejsi, wybadamy sytuację. Będziemy adaptować się do warunków.

Powiedział pan, że znacie tempo czołówki. Ile sekund trzeba będzie urwać na poszczególnych odcinkach?

Kilka dobrych sekund na każdym odcinku względem tempa bazowego to jest minimum. Jesteśmy na to przygotowani, dotychczas w tym sezonie zawsze czułem zapas. Myślę, że spokojnie możemy delikatnie podkręcić tempo bez ponoszenia zbędnego ryzyka. Jeśli jednak trzeba będzie zrobić coś ponad nasze siły, to nie zrobimy tego. To nie jest jeszcze ten moment. Naszym priorytetem są RSMP, ERC jedziemy poniekąd przy okazji. Musimy mieć głowę na karku i nie ekscytować się przesadnie. Będziemy wykonywać swoją pracę, a wynik sam przyjdzie.

Na który odcinek specjalny czeka pan najbardziej?

Z punktu widzenia kierowcy najciekawsze są odcinki gdzieś w głębi województwa. Im więcej skoków, podbić, brudu, tym lepiej będę się bawić. Mam jednak świadomość, że dla kibiców często najbardziej widowiskowe są próby w centrum miasta, więc to właśnie z uwagi na fanów zawsze chętnie je pokonujemy.

Jest jakiś jeden konkretny OS, który wywołuje u pana ekscytację?

Do tej pory miałem okazję przejechać cztery odcinki spośród tych, które znalazły się w tegorocznym programie. To było dość dawno temu, ale na pewno coś z nich w pamięci pozostało. Bardzo ciekawy wydaje mi się Hażlach, więc to jego mógłbym wskazać.

Patrzy pan na Rajd Polski jako na szansę na zwiększenie rozgłosu wokół swojej osoby?

Myśle, że naszym celem powinno być sprawienie, aby europejska stawka nas zauważyła. W Polsce na pewno wszyscy już to zrobili, jesteśmy wysoko w klasyfikacji, przykuliśmy uwagę. Teraz czas wyjść dalej. Chcemy pokazać, że jesteśmy konkurencyjni i możemy bić się o najwyższe cele.

Na horyzoncie majaczy gdzieś awans do Rally2?

To jest sfera głębokich marzeń. Wolę na razie nie rozmawiać na ten temat. Trzeba jeszcze bardzo dużo zrobić, ale wierzę, że w swoim momencie to się stanie.

Słychać u pana dużo pokory.

W rajdach planować zawsze można, ale plany mogą wywrócić się do góry nogami w ułamku sekundy. W mojej sytuacji muszę mieć z tyłu głowy, że jeden wypadek może zakończyć mi cały sezon. Priorytetem jest dowożenie auta do mety, nie ma miejsca na błąd. Nie mogę pozwolić sobie na kosztowny serwis i odbudowę samochodu. Dopóki pojazd jest w jednym kawałku, dopóty jesteśmy w grze. Przy większym incydencie trzeba by odwiesić kask na kołek.

HARMONOGRAM ERC

Piątek, 24.07.2026

9:30 - Odcinek treningowy (Bieruń)

11:31 - Odcinek kwalifikacyjny (Bieruń)

13:00 - Shakedown (Bieruń)

17:00 - Otwarcie ORLEN OIL Fan Zone (Plac przed Spodkiem)

17:30 - Ceremonia startu (Katowice, ul. Dworcowa)

18:00 - Sesja autografów ORLEN OIL Fan Zone (Plac przed Spodkiem)

19:10 - Start pierwszej załogi Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP)

20:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP)

21:15 - Start pierwszej załogi Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC)

22:40 - Nagrodzenie najlepszych załóg (ORLEN OIL Fan Zone)

Sobota, 25.07.2026

OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01

OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01

OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01

Rally Fan Park - start o 12:00

Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05

OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25

Niedziela, 26.07.2026

OS 9 Przegibek - 8:22

OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02

OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55

Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40

OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)

Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30

Rajd Polski materiały prasowe

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