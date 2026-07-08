Polacy podbijali Koloseum. Natrafili na spore problemy. "Nic nie słyszałem"

Szósta edycja Rajdu Małopolski była najdłuższa w historii tej imprezy. Na drogach w okolicach Wadowic, Myślenic i Makowa Podhalańskiego ścigano się na 15 odcinkach specjalnych (w sumie prawie 147 km). Rajd Małopolski to trzecia z sześciu rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Za nami więc półmetek rywalizacji, która jest bardzo zacięta.

Wydaje się, że walka o złoto rozstrzygnie się między Jarosławem Szeją (pilot Marcin Szeja) i Łukaszem Byśnikiewiczem (Daniel Siatkowski). Ta pierwsza załoga wygrała dwie rundy i raz była trzecia. Ich najgroźniejsi rywale w każdym starcie zajęli drugie miejsce. Tym razem jednak walka o zwycięstwo była bardzo zażarta. W drugiej rundzie RSMP - w Rajdzie Nadwiślańskim Szeja wyprzedził Byśkiniewicza o prawie 28 sekund. W Rajdzie Małopolski różnica wyniosła zaledwie 7,3 sekundy.

Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Po pierwszym dniu (i czterech odcinkach specjalnych) Byśkiniewicz był szybszy o zaledwie 1,2 sekundy od Szei, a nad trzecim Adrianem Rzeźnikiem (z Kamilem Kozdroniem) miał tylko 3,5 sekundy przewagi. W drugim dniu prowadzenie kilka razy przechodziło z rąk do rąk. Na koniec Byśkiniewicz był lepszy o zaledwie 0,2 sekundy. Kluczowy okazał się jedenasty oes trzeciego dnia. Szejowie wygrali go z Byśkiniewiczem o dziesięć sekund i już nie wypuścili wygranej z rąk.

- Mamy za sobą piękny rajd. Walka była naprawdę bardzo zacięta, a tempo świetne. Daliśmy z Jarkiem popis pięknej rywalizacji, a Adrian przez cały czas jechał bardzo blisko nas. Pierwsza trójka zaprezentowała się naprawdę dobrze - podsumował Byśkiniewicz.

W klasyfikacji generalnej RSMP Szeja ma 89 punktów, a Byśkiniewicz pięć mniej. Za zwycięstwo jest 30 punktów, za drugie miejsce - 24, a za trzecie - 21. A więc różnice nie są duże i w walkę o złoto może też się wmieszać Rzeźnik (77 punktów), a także Jarosław Kołtun (71).

Miko Marczyk przygotowuje się do Rajdu Polski. "Inny asfalt"

Polscy kierowcy, którzy szykują się do startu w Rajdzie Polski rywalizowali też na arenie międzynarodowej. Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem tę imprezę wygrali w 2022 roku, a teraz bronią mistrzostwa Europy. Startów w tym sezonie nie zaczęli dobrze, bo w pierwszej rundzie mieli wypadek i choć ukończyli Rajd Andaluzji, to na ostatnim miejscu. Pokazali się na ostatnim oesie, który był tzw. powerstage za co są dodatkowe punkty. Zajęli na nim czwarte miejsce i zdobyli dwa oczka.

Dużo lepiej było w Rajdzie Skandynawii, na którym Polacy zajęli siódme miejsce. A w weekend rywalizowali we Włoszech w Rajdzie Rzymu. Zaczęli od trzeciego miejsca na pierwszym oesie, ale po kolejnym spadli na 16. - Mieliśmy problemy z interkomem przez cały odcinek. Pomiędzy 7 a 12 kilometrem nic nie słyszałem - informował Marczyk. Potem Polacy powoli odrabiali straty, co wystarczyło do zajęcia dziesiątego miejsca.

- Nie był to udany weekend. Mogliśmy jechać szybciej, ale od samego początku mieliśmy pewne problemy techniczne. Musimy się na nowo skupić, bo teraz czeka nas zupełnie inny asfalt na Rajdzie Polski - podkreślił Marczyk.

W Rajdzie Rzymu startowali też inni Polacy. Igor Widłak ukończył go na 42. miejscu, a Błażej Gazda na 44.. Jakub Matulka, aktualny mistrz Polski, był 17. w klasyfikacji generalnej, ale najpierw stracił dużo czasu z powodu przebitej opony, a usterka mechaniczna sprawiła, że nie przystąpił do drugiego dnia rywalizacji.

Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy jest Fin Teemu Suninen (48 punktów) przed Włochami Giandomenico Basso (45) i Andreą Marbellinim (33). Marczyk jest jedenasty (22), ale dobry występ w 82. Rajdzie Polski (24-26 lipca) może dać mu spory awans.

Mikołaj Marczyk Anita Walczewska East News

Jakub Matulka został mistrzem Polski Biuro prasowe Jakuba Matulki materiały promocyjne

Kajetan Kajetanowicz IMAGO/Nikos Katikis East News





Julita Piasecka - najlepsze akcje meczu Polska - Turcja. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport