Paraliż komunikacyjny w Katowicach. Wszystko przez rundę Mistrzostw Europy

Rekordową liczbę aż 148 załóg zobaczymy na odcinkach specjalnych na Śląsku w ostatni weekend lipca. 60 kierowców i pilotów wystartuje w 82. Rajdzie Polski, czwartej rundzie mistrzostw Europy (FIA ERC), a 17 spośród nich będzie także walczyć o punkty w KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP). Lista zgłoszeń tego ostatniego cyklu zawiera jeszcze 22 duety, dla których priorytetem jest tylko polski czempionat.

Śląskie asfalty staną się także areną walki dla kolejnych 22 załóg w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP). 82. edycji Rajdu Polski towarzyszy również 10.Rajd Śląska, runda Rajdowych Mistrzostw Południa, którą wybrało 44 kierowców. 148 kolorowych rajdówek kibice będą mogli podziwiać w akcji z 28 stref kibica, do których wstęp jest bezpłatny.

Oficjalną inaugurację imprezy zaplanowano na piątek na godzinę 17:30 w ciągu ulicy Dworcowej. Następnie kierowcy wyjadą na trasę pierwszego odcinka specjalnego, który wytyczono wokół Spodka. To oznacza gigantyczne zmiany komunikacyjne w mieście.

Rajd Polski. Zmiany dla kierowców, utrudnienia w ruchu

Jak informuje Śląska Policja, organizacja wydarzenia wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w piątek od godziny 15:00 do 23:00.

Rajd samochodowy odbędzie się przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ulic:

al. Korfantego od ul. Moniuszki do ul. Olimpijskiej (jezdnia od Siemianowic Śląskich w kierunku Rynku pozostanie otwarta)

al. Roździeńskiego od Ronda Ziętka do ul. Dudy-Gracza

ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do Ronda Ziętka (ruch od kierunku Chorzowa oraz Mysłowic zostanie przekierowany do tunelu)

ul. Olimpijska od al. Roździeńskiego do ul. Góreckiego

ul. Haralda.

Od ul. Sokolskiej w kierunku Ronda Ziętka dopuszczony zostanie ejdynie ruch komunikacji publicznej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu zostaną wprowadzone trasy objazdowe oraz zmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

Rajd Polski na Górnym Śląsku Maciej Niechwiadowicz materiały promocyjne

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