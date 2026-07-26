Oto triumfator 82. Rajdu Polski. Nie miał sobie równych na Śląsku

Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbył się tylko jeden odcinek specjalny - widowiskowa próba wokół katowickiego Spodka. Prawdziwe ściganie zaplanowano na sobotę. Kierowcy mieli do pokonania aż siedem OS-ów.

Po pierwszej pętli liderami Rajdu Polski byli Teemu Suninen i Antti Haapala. Finowie to jednocześnie najlepsza dotychczas załoga tego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Na Górny Śląsk przyjechali po to, aby zwiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.

Popołudnie było dla nich równie udane. Nie tylko utrzymali pierwsze miejsce, ale także wypracowali sobie większy zapas czasowy nad wiceliderami. Mabellini i Lenzi tracili do nich 8,4 s., a podium zamykał Matulka ze startą 8,8 s.

Po pierwszej niedzielnej pętli Fin pozostał na prowadzeniu. Na drugie miejsce przesunął się natomiast Matulka, którego strata wynosi 11,1 sekundy. Trzeci był Mabellini (15,7 sekundy).

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Ostatni akord nie zmienił niczego, jeśli chodzi o lidera. Suninen nie oddał prowadzenia i przypieczętował triumf w imprezie. Na metę dotarł w czasie o 9,7 sekundy lepszym od drugiego Matulki.

Suninen wygrał łącznie pięć odcinków specjalnych. Polak był najlepszy na sześciu, ale to nie wystarczyło mu do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Trzecie miejsce przypadło w udziale Mikołajowi Marczykowi i Szymonowi Gospodarczykowi. Obronili miejsce na podium dzięki przewadze 2,6 sekundy nad czwartą ekipą z Włoch - Andrea Mabellini/Virginia Lenzi.

Warto dodać, że Suninen po raz pierwszy w karierze wygrał zawody rangi FIA ERC.

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