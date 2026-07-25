Operator kamery przybył rajdowcom z pomocą! Niebywałe sceny na mecie Rajdu Polski

Rajd Polski 2026 został oficjalnie otwarty w piątek. Impreza, po ponad dwóch dekadach goszczenia na Mazurach, przeniosła się na Śląsk. Katowice i okolice już wielokrotnie udowodniły, że potrafią zorganizować wielkie motosportowe wydarzenie. Tym razem początek także był spektakularny.

Ceremonia startu odbyła się w ścisłym centrum miasta, w ciągu ulicy Dworcowej. Tłumy kibiców przywitały kierowców, którzy ze specjalnie przygotowanej rampy ruszyli na drogę dojazdową do pierwszego odcinka specjalnego.

Inauguracyjny OS wytyczono wokół katowickiego Spodka. Tę próbę wygrał Andrea Mabellini pilotowany przez Virginię Lenzi. Pech spotkał natomiast CJ Colemana i jego pilota Killiana McArdlego.

Rajd Polski. Interia pomogła irlandzkiej załodze

W samochodzie irlandzkiej załogi doszło do przebicia lewej tylnej opony. Tuż po przekroczeniu linii mety kierowca i pilot wybiegli z auta, aby sprawdzić, co dokładnie stało się z pojazdem.

Jako że OS odbywał się po zmroku, zawodnicy niewiele mogli jednak zobaczyć. Wtedy z pomocą załodze przybył... operator kamery Interii Sport, Piotr Pawłowski. Korzystając z profesjonalnej lampy do nagrywania scen nocą, stworzył dodatkowe źródło światła. Dzięki temu Irlandczycy mogli w nieco bardziej dogodnych warunkach przyjrzeć się awarii.

Kierowca i pilot docenili pomoc naszego redakcyjnego kolegi i podziękowali mu za nią.

Coleman i McArdle zajęli 56. miejsce z czasem 02:45.9.

Rajd Polski 2026 Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

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