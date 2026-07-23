Rzeźnik przebojem wbił się do czołówki polskich rajdowców. Dopiero w ubiegłym roku zaczął startować w mistrzostwach Polski (RSMP). Wtedy jeszcze w niższej klasie (RC3), ale teraz już ściga się z najlepszymi. Próbował też swoich sił w mistrzostwach Europy. Teraz przesiadł się z Forda Fiestę Rally3 na Skodę Fabię RS Rally2 i zaskoczył wszystkich w pierwszej rundzie RSMP. Wygrał bowiem Rajd Świdnicki jako najmłodszy kierowca w historii. Z kolei w hiszpańskiej rundzie ME - Rajdzie Andaluzji było 40. Błyskawicznie sponsoringiem objął go Orlen Team.

- Rajd Świdnicki był dla nas dużym zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się może czwartego miejsca. Tymczasem razem z pilotem Kamilem Kozdroniem od startu walczyliśmy o zwycięstwo i odnieśliśmy je po świetnej rywalizacji z Łukaszem Byśkiniewiczem i Łukaszem Jastrzębskim. Końcówka rajdu była po prostu szalona, a na mecie nie miałem pojęcia, czy wygraliśmy - wspomina Rzeźnik. - W Rajdzie Nadwiślańskim walczyliśmy o drugie miejsce, ale po przebiciu opony zajęliśmy czwarte. Z kolei w Rajdzie Małopolski znów stanęliśmy na podium [na trzecim miejscu - przyp. red].

Zamiłowanie do rajdów odziedziczył w genach. Jego tata też był rajdowym kierowcą. Syn Adrian szybko jednak pokonuje kolejne szczeble w rajdowej hierarchii. Zdaje sobie jednak sprawę, że jeszcze wiele nauki przed nim. - Słowo klucz to doświadczenie. Ten sezon to przesiadka do nowego auta, a w większości rajdów startuję po raz pierwszy, więc ten aspekt jest kluczowy. Potrzeba kolejnych kilometrów, aby budować pewność i tempo, bo przy tak wyrównanej walce liczą się ułamki sekund - zauważa Rzeźnik. - Mam wielkie wsparcie ze strony mojego taty, który rywalizował w Polsce i Europie, zdobywając m. in. tytuł wicemistrza Polski. Miałem okazję śledzić jego starty, być w tym sporcie od dzieciństwa, a dziś spełniam nasze wspólne marzenia. Korzystam również z doświadczenia i cennych rad Filipa Nivette, mistrza Polski z sezonu 2017.

W 81. Rajdzie Polski Rzeźnik nie ukończył rywalizacji z powodu awarii na przedostatnim oesie. Nie brakuje więc sportowej złości przed weekendowym startem. - Przed nami prawie 190 kilometrów oesowych. Cieszymy się, że możemy stanąć na starcie tych kultowych zawodów, które będą rajdowym świętem dla polskich kibiców. To najważniejsze motorsportowe wydarzenie w kraju. Plan na ten rajd jest niezmienny, taki jak na każdą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, czyli nauka nowych odcinków specjalnych i osiągnięcie jak najszybszego tempa. RSMP jest priorytetem, ale na liście zgłoszeń znalazły się bardzo mocne nazwiska z ERC, więc to dla nas dodatkowa motywacja - twierdzi Rzeźnik. - W tym roku łączymy starty w wybranych rundach ERC z pełnym cyklem polskiego czempionatu, więc to naprawdę intensywny sezon.

W ubiegłym sezonie Rajd Polski rozgrywano na Mazurach, gdzie przeważała nawierzchnia szutrowa. Teraz zawody przeniesiono na Śląsk. Tu dominuje asfalt. - Nigdy nie startowałem na tych trasach, więc przed nami jedno z największych wyzwań w tym sezonie. Jesteśmy po Rajdzie Małopolski, który oceniamy mianem najtrudniejszego, ale zweryfikujemy to w najbliższy weekend na Śląsku. Na pewno dla kibiców zapowiada się wspaniałe widowisko, w tym na miejskich odcinkach: w centrum Katowic i na błoniach Stadionu Śląskiego - dodaje Rzeźnik.

W klasyfikacji generalnej RSMP Rzeźnik jest trzeci. Ma 77 punktów - do drugiego Łukasza Byśkiniewicza traci siedem, a do lidera Jarosława Szei 12. Za zwycięstwo w rundzie RSMP jest 30 punktów, a dodatkowe można zdobyć na specjalnych odcinkach tzw. power stage. - Zostały jeszcze trzy rajdy: Polski, mój domowy Rzeszowski i Wisła, więc na pewno powalczymy - kończy Rzeźnik.

Miko Marczyk i Kajetan Kajetanowicz IMAGO/Nikos Katikis/Imago Sport and News/East News//Piotr Kamionka East News

Mikołaj Marczyk Anita Walczewska East News





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