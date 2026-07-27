Mistrzostwa Europy to za mało, Polska rusza po mistrzostwa świata. "Spotykamy się z promotorami"
Za nami 82. Rajd Polski, który był jednocześnie rundą Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Choć organizacja kontynentalnego czempionatu jest ogromnym prestiżem, apetyty na Górnym Śląsku są znacznie wyższe. Tutaj głośno mówi się o chęci ugoszczenia Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC).
82. Rajd Polski odbył się w dniach 24-26 lipca. Po przeszło dwóch dekadach impreza przeniosła się z Mazur na Śląsk. Bazą rajdu był Stadion Śląski w Chorzowie, a inauguracyjny odcinek specjalny odbył się w ścisłym centrum Katowic.
- Mam trochę etyliny we krwi, ona cały czas płynie. Bardzo się cieszę, że rajd takiej rangi trafił do Katowic i naszego regionu. Jest to kapitalna impreza sportowa, co zresztą widać po liczbie kibiców. W piątek na odcinku specjalnym wokół Spodka było ponad 40 tysięcy osób - powiedział w rozmowie z Interią prezydent Katowic Marcin Krupa.
Organizatorzy Rajdu Polski chcą ściągnąć do siebie WRC
Rajd Polski stanowił w tym roku rundę ERC. To drugi pod względem ważności cykl na świecie. Ustępuje jedynie WRC. Organizatorzy Rajdu Polski głośno i wyraźnie mówią, że ich ambicje sięgają właśnie elitarnej serii.
- Mam nadzieję, że to marzenie ziści się niedługo. Nasza umowa z FIA zakłada organizację ERC do 2029 roku, ale liczymy na to, że być może nieco wcześniej zawita do nas WRC. Pracujemy w tym temacie bardzo mocno, regularnie spotykamy się z promotorami - zdradził prezydent Krupa.
- Wszystko jest w porządku pod względem organizacyjnym. To, nad czym musimy popracować, to bezpieczeństwo kibiców. Dla FIA stanowi to absolutny priorytet. Fani muszą stać w przeznaczonych do tego strefach, aby nie ściągać zagrożenia na siebie i załogi rajdowe. Zmierzamy w dobrym kierunku, niepożądanych zachowań jest coraz mniej, ale musimy dążyć do perfekcji - dodał polityk.
Po raz ostatni impreza rangi WRC gościła w naszym kraju w 2024 roku. Wtedy Rajd Polski rozgrywany był na Mazurach.