Organizatorzy poinformowali, że w Jastrzębiu-Zdroju z trasy wypadła załoga oznaczona numerem 43. To Marcel Neullinger i Jurgen Heigl. Pilot samodzielnie opuścił samochód, ale kierowcę musieli wyciągać strażacy. Zakleszczył się on bowiem w kokpicie. Koniecznie było użycie narzędzi hydraulicznych.

W Ochabach wypadek mieli z kolei Dominik Stritesky i Ondrej Krajca. Załoga startująca z numerem 9 uderzyła w drzewo.

Wszyscy czterej uczestnicy incydentów zostali zabrani do szpitala. Jak poinformowali organizatorzy, życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Po kilkudziesięciu minutach rywalizacja została wznowiona.

Warto podkreślić, że bez zarzutu zadziałały wszystkie procedury awaryjne. Pomoc przybyła szybko i fachowo zareagowała. Dzięki temu rajd mógł być kontynuowany.

Rajd Polski. Mikołaj Marczyk opowiedział o wypadku rywali

Podczas przerwy na serwis Interia porozmawiała z Mikołajem Marczykiem, który pomagał służbom ratowniczym po wypadku Stritesky'ego i Krajcy.

- Dojechaliśmy na miejsce wypadku, był on dość poważny. Czekaliśmy tam na ambulans i straż pożarną, pomagaliśmy wydostać z auta Dominika, który nie za bardzo mógł się ruszać. To nie było dla nas łatwe od strony psychicznej - powiedział Marczyk.

Polski kierowca musiał szybko dojść do siebie. Po chwili czekało go bowiem kolejne wyzwanie sportowe.

- Najważniejsze było to, aby przy całym towarzyszącym nam stresie pojechać na odcinek Jasienica, a nie do serwisu. Kiedy stanąłem na starcie, zdałem sobie sprawę, że mogę skupić się na tym, co lubię najbardziej w życiu, czyli na szybkiej jeździe samochodem rajdowym. Starałem się temu oddać, nie zastanawiając się nad innymi rzeczami, choć wiadomo, że trudno tak od razu wyczyścić głowę - relacjonował zawodnik.

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