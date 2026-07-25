Marczyk odsłonił kulisy stresującej chwili na Rajdzie. "Trudno razu wyczyścić głowę"

Jakub Żelepień

Jakub Żelepień

- Dojechaliśmy na miejsce wypadku, był on dość poważny. Czekaliśmy tam na ambulans i straż pożarną, pomagaliśmy wydostać z auta Dominika, który nie za bardzo mógł się ruszać. To nie było dla nas łatwe od strony psychicznej - relacjonował w rozmowie z Interią Mikołaj Marczyk.

Mikołaj Marczyk opowiedział o wypadku kolegi podczas 82. Rajdu Polski rozgrywanego na Śląsku
Mikołaj MarczykPiotr KamionkaEast News

Organizatorzy poinformowali, że w Jastrzębiu-Zdroju z trasy wypadła załoga oznaczona numerem 43. To Marcel Neullinger i Jurgen Heigl. Pilot samodzielnie opuścił samochód, ale kierowcę musieli wyciągać strażacy. Zakleszczył się on bowiem w kokpicie. Koniecznie było użycie narzędzi hydraulicznych.

W Ochabach wypadek mieli z kolei Dominik Stritesky i Ondrej Krajca. Załoga startująca z numerem 9 uderzyła w drzewo.

Wszyscy czterej uczestnicy incydentów zostali zabrani do szpitala. Jak poinformowali organizatorzy, życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Po kilkudziesięciu minutach rywalizacja została wznowiona.

Warto podkreślić, że bez zarzutu zadziałały wszystkie procedury awaryjne. Pomoc przybyła szybko i fachowo zareagowała. Dzięki temu rajd mógł być kontynuowany.

Rajd Polski. Mikołaj Marczyk opowiedział o wypadku rywali

Podczas przerwy na serwis Interia porozmawiała z Mikołajem Marczykiem, który pomagał służbom ratowniczym po wypadku Stritesky'ego i Krajcy.

- Dojechaliśmy na miejsce wypadku, był on dość poważny. Czekaliśmy tam na ambulans i straż pożarną, pomagaliśmy wydostać z auta Dominika, który nie za bardzo mógł się ruszać. To nie było dla nas łatwe od strony psychicznej - powiedział Marczyk.

Polski kierowca musiał szybko dojść do siebie. Po chwili czekało go bowiem kolejne wyzwanie sportowe.

- Najważniejsze było to, aby przy całym towarzyszącym nam stresie pojechać na odcinek Jasienica, a nie do serwisu. Kiedy stanąłem na starcie, zdałem sobie sprawę, że mogę skupić się na tym, co lubię najbardziej w życiu, czyli na szybkiej jeździe samochodem rajdowym. Starałem się temu oddać, nie zastanawiając się nad innymi rzeczami, choć wiadomo, że trudno tak od razu wyczyścić głowę - relacjonował zawodnik.

Samochód rajdowy otoczony przez tłum kibiców i fotoreporterów podczas oficjalnej ceremonii rozpoczęcia rajdu, na tle sceny z tablicą sponsorów i dużymi reklamowymi balonami obok miejskich budynków.
Rajd Polski 2026 rozpoczętyINTERIA.PL
Widok z wnętrza samochodu rajdowego podczas jazdy po wąskiej, asfaltowej drodze otoczonej zielenią; na środku asfaltu znajduje się przeszkoda oznaczona czerwonym kółkiem, a w lewym dolnym rogu widać zbliżenie na kierowcę w trakcie rywalizacji.
Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie podczas Rajdu Polskimateriały prasowe
Jarosław Szeja: Cieszę się, że podzieliliśmy się naszą pasją z mieszkańcami Katowic. WIDEOJakub ŻelepieńINTERIA.PL


Jarosław Szeja: Cieszę się, że podzieliliśmy się naszą pasją z mieszkańcami Katowic. WIDEOJakub ŻelepieńINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja