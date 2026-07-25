Lider mistrzostw Polski nie pozostawia złudzeń. "Cel jest niestety taktyczny"

Jakub Żelepień, Interia: Piątkowy odcinek - specjalny, był jednocześnie odcinkiem wyjątkowym. Wytyczono go w ścisłym centrum Katowic, wokół słynnego Spodka. Jakie są pańskie wrażenia?

Jarosław Szeja: Przede wszystkim cieszę się, że podzieliliśmy się pasją i emocjami z mieszkańcami Katowic i okolic. Ściana ludzi wokół trasy zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, to było coś niesamowitego. Prawdziwe ściganie zacznie się jednak w sobotę. Tutaj, w piątkowy wieczór, to raczej swego rodzaju zabawa.

Na który odcinek specjalny czeka pan najbardziej?

- Czekam na Kiczyce i Hażlach, ponieważ lubię tamte rejony. Generalnie jednak cały ten rajd jest jednym z moich ulubionych w kalendarzu startów.

A pan, zaryzykuję taką tezę, jest jednym z ulubionych kierowców tutejszej publiczności.

- Dziękuję. Myślę, że śląska publiczność jest bardzo rozeznana. Ten region żyje rajdami, wystarczy wspomnieć, że odbywają się przecież tutaj dwie rundy Mistrzostw Polski. Oprócz Rajdu Polski jest też Rajd Wisły, impreza o wielkiej tradycji i historii. Tutaj naprawdę czuć doping fanów. Aż miło się ścigać!

Jaki jest pański cel na Rajd Polski?

- Cóż, mój cel jest niestety taktyczny. Chciałbym oczywiście ścigać się w ramach Mistrzostw Europy, ale naszym głównym zadaniem są Mistrzostwa Polski. Jesteśmy liderami klasyfikacji generalnej, wygraliśmy dwie poprzednie rundy. Muszę pilnować przewagi nad konkurentami w krajowym czempionacie.

Jarosław Szeja przed Rajdem Polski LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS AFP

Jarosław Szeja przed Rajdem Polski LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS AFP

Interia jedzie z rajdowym mistrzem Polski. Kulisy świata rajdów samochodowych. WIDEO Interia Sport INTERIA.TV