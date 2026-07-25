Lider mistrzostw Polski nie pozostawia złudzeń. "Cel jest niestety taktyczny"
Ten region żyje rajdami, wystarczy wspomnieć, że odbywają się przecież tutaj dwie rundy Mistrzostw Polski. Oprócz Rajdu Polski jest też Rajd Wisły, impreza o wielkiej tradycji i historii. Tutaj naprawdę czuć doping fanów. Aż miło się ścigać! - powiedział Jarosław Szeja, lider RSMP.
Jakub Żelepień, Interia: Piątkowy odcinek - specjalny, był jednocześnie odcinkiem wyjątkowym. Wytyczono go w ścisłym centrum Katowic, wokół słynnego Spodka. Jakie są pańskie wrażenia?
Jarosław Szeja: Przede wszystkim cieszę się, że podzieliliśmy się pasją i emocjami z mieszkańcami Katowic i okolic. Ściana ludzi wokół trasy zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, to było coś niesamowitego. Prawdziwe ściganie zacznie się jednak w sobotę. Tutaj, w piątkowy wieczór, to raczej swego rodzaju zabawa.
Na który odcinek specjalny czeka pan najbardziej?
- Czekam na Kiczyce i Hażlach, ponieważ lubię tamte rejony. Generalnie jednak cały ten rajd jest jednym z moich ulubionych w kalendarzu startów.
A pan, zaryzykuję taką tezę, jest jednym z ulubionych kierowców tutejszej publiczności.
- Dziękuję. Myślę, że śląska publiczność jest bardzo rozeznana. Ten region żyje rajdami, wystarczy wspomnieć, że odbywają się przecież tutaj dwie rundy Mistrzostw Polski. Oprócz Rajdu Polski jest też Rajd Wisły, impreza o wielkiej tradycji i historii. Tutaj naprawdę czuć doping fanów. Aż miło się ścigać!
Jaki jest pański cel na Rajd Polski?
- Cóż, mój cel jest niestety taktyczny. Chciałbym oczywiście ścigać się w ramach Mistrzostw Europy, ale naszym głównym zadaniem są Mistrzostwa Polski. Jesteśmy liderami klasyfikacji generalnej, wygraliśmy dwie poprzednie rundy. Muszę pilnować przewagi nad konkurentami w krajowym czempionacie.