Klął na czym świat stoi, a tu taka przemiana. Niebywała historia na Rajdzie Polski

Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbyła się tylko jedna próba sportowa - przejazd wokół katowickiego Spodka. Liczący zaledwie 2,2 kilometra OS przysporzył jednak sporych problemów irlandzkiej załodze Casey Jay Coleman/Killian McArdle. Uszkodzili oni swój samochód i zajęli ostatnie miejsce w klasie Rally3.

Co więcej, mając świadomość, że w nocy z piątku na sobotę obowiązują zasady parku zamkniętego, kierowca i pilot samodzielnie ruszyli do naprawy pojazdu. No, prawie samodzielnie. Jako że było ciemno, pomógł im operator Interii Sport, który wykorzystał swoją lampę do kamery, aby zapewnić Irlandczykom więcej światła.

Coleman i McArdle byli wściekli. Podczas gdy próbowali naprawić samochód, słychać było ich siarczyste przekleństwa.

Rajd Polski. Irlandczycy wzięli się w garść po nieudanym piątku

W sobotę Irlandczycy wzięli się w garść. Choć dzień zaczynali jako ostatnia załoga ERC3, skończyli go na szóstym miejscu. Awans to zasługa solidnej, równej jazdy na siedmiu kolejnych odcinkach specjalnych.

Przed niedzielnym ściganiem łączny czas Colemana i McArdle'a wynosił 53:09.6. Liderzy - Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski - legitymowali się natomiast wynikiem 51:27.3.

W niedzielę kierowcy pokonają siedem odcinków specjalnych.

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