Kierowcy zjechali na serwis. Oto lider po sesji porannej

Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Najpierw odbyła się ceremonia startu, którą zorganizowano w ścisłym centrum Katowic. Później kierowcy ruszyli natomiast na trasę pierwszego odcinka specjalnego. Wytyczono go wokół ikony regionu - Spodka.

Na pierwszej próbie najlepszy był Włoch Andrea Mabellini. Tym samym noc spędził jako lider Rajdu Polski.

Rajd Polski. Fin liderem po sobotniej sesji porannej

Na sobotę zaplanowano kolejne siedem OS-ów. Od rana kierowcy mieli do przejechania trzy, po których wrócili na serwis ulokowany przed Stadionem Śląskim.

Po czterech OS-ach liderem zawodów jest Fin Teemu Suninen pilotowany przez rodaka Anttiego Haapalę.

W sobotnie popołudnie kierowców czekają jeszcze cztery odcinki specjalne. Trzy z nich to te same, które przejechali rano, a czwarty to próba na błoniach Stadionu Śląskiego.

HARMONOGRAM ERC

Sobota, 25.07.2026

OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01

OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01

OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01

Rally Fan Park - start o 12:00

Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05

OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25

Niedziela, 26.07.2026

OS 9 Przegibek - 8:22

OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02

OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55

Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40

OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)

Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30

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