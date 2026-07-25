Kierowcy zjechali na serwis. Oto lider po sesji porannej
Kierowcy rywalizujący w 82. Rajdzie Polski zakończyli sobotnią sesję poranną i zjechali się na serwis. Po południu czekają ich jeszcze cztery odcinki specjalne. Po pierwszej turze zmagań liderem klasyfikacji generalnej został Fin Teemu Suninen pilotowany przez rodaka Anttiego Haapalę.
Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Najpierw odbyła się ceremonia startu, którą zorganizowano w ścisłym centrum Katowic. Później kierowcy ruszyli natomiast na trasę pierwszego odcinka specjalnego. Wytyczono go wokół ikony regionu - Spodka.
Na pierwszej próbie najlepszy był Włoch Andrea Mabellini. Tym samym noc spędził jako lider Rajdu Polski.
Rajd Polski. Fin liderem po sobotniej sesji porannej
Na sobotę zaplanowano kolejne siedem OS-ów. Od rana kierowcy mieli do przejechania trzy, po których wrócili na serwis ulokowany przed Stadionem Śląskim.
Po czterech OS-ach liderem zawodów jest Fin Teemu Suninen pilotowany przez rodaka Anttiego Haapalę.
W sobotnie popołudnie kierowców czekają jeszcze cztery odcinki specjalne. Trzy z nich to te same, które przejechali rano, a czwarty to próba na błoniach Stadionu Śląskiego.
HARMONOGRAM ERC
Sobota, 25.07.2026
OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01
OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01
OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01
Rally Fan Park - start o 12:00
Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05
OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25
Niedziela, 26.07.2026
OS 9 Przegibek - 8:22
OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02
OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55
Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40
OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)
Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30