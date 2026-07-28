Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wystartowali w 82. Rajdzie Polski i rywalizowali w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Uplasowali się na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej.

- Dawno się tu nie ścigałem, ale Śląsk to moje tereny, więc już przed startem wiedziałem, że będzie bardzo miło. I faktycznie, atmosfera była niesamowita, dookoła odcinków specjalnych było mnóstwo fanów. Chcę pochwalić organizację, która była świetna, zadbano o najmniejsze detale - powiedział Kajetanowicz w rozmowie z Interią Sport.

- Z dnia na dzień nasz samochód spisywał się coraz lepiej. Kończymy więc rajd z uśmiechami na twarzach - dodał doświadczony kierowca.

Rajd Polski wróci do kalendarza WRC?

Kajetanowicz, wygłaszając pozytywną opinię na temat organizacji Rajdu Polski, napomknął o tym, że ma nadzieję, iż impreza powróci do kalendarza WRC. Dopytaliśmy więc zawodnika, co jego zdaniem musi się stać, aby faktycznie do tego doszło.

- To zależy nie tylko od opinii kierowców, ale od wielu, wielu innych ludzi, a przede wszystkim od funduszy. Żeby zorganizować dobry, bezpieczny rajd, potrzebne są ogromne pieniądze, nie możemy tego ukrywać. Jeśli jednak chodzi o ducha sportu, know-how, to Rajd Polski na Śląsku jest jak najbardziej gotowy na WRC - odpowiedział.

Bardzo ważne jest też odpowiednie zachowanie fanów na odcinkach specjalnych. FIA, podejmując decyzję o przyznaniu danym państwom miejsca w kalendarzu WRC, bierze pod uwagę bezpieczeństwo kibicowania.

- Rajdy samochodowe są bardzo trudną dyscypliną w organizacji. Odbywają się na ogromnym terenie, więc potrzebnych jest mnóstwo ludzi do zabezpieczenia trasy. Pomimo tego nie da się usunąć wszystkich zagrożeń. Mowa przecież o dziesiątkach tysięcy kibiców. Dwa lata temu jechałem na Śląsku jako załoga funkcyjna i wtedy widziałem więcej niebezpiecznych sytuacji. Raz nawet zatrzymałem się i poprosiłem kibiców, aby przesunęli się za barierki. W tym roku było znacznie lepiej, ja nie widziałem niczego niepokojącego - zakończył Kajetanowicz.

Triumfatorem 82. Rajdu Polski został Fin Teemu Suninen pilotowany przez swojego rodaka Anttiego Haapalę.

Kajetan Kajetanowicz w akcji AFP

Kajetan Kajetanowicz Tomasz Kawka East News

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