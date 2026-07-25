Kajetanowicz to bezsprzecznie jedna z największych gwiazd polskiego motosportu. Dało się to odczuć także podczas sobotniego serwisu na Rajdzie Polski. Przy namiocie "Kajto" u podnóży Stadionu Śląskiego zebrała się spora grupa fanów oczekujących na wspólne zdjęcia lub autografy od kierowcy.

Interia zaczepiła Kajetanowicza, aby porozmawiać o jego wrażeniach z jazdy. Po pierwszej sobotniej pętli zawodnik ORLEN Rally Team zajmował ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.

- Mierzymy się z drobnymi trudnościami, mamy 19 sekund straty do lidera. To nie jest dramat, ale wiem, że oczekiwania są większe. Porozmawiam ze swoim inżynierem i poszukamy detali, które mogą okazać się pomocne - zapowiedział Kajetanowicz.

Rajd Polski. Kajetanowicz szczerze o obcierce na odcinku specjalnym

Kierowcę zapytaliśmy także o piątkowy incydent. Podczas pokonywania pierwszego odcinka specjalnego Kajetanowicz zahaczył o plastikowe ogrodzenie trasy, co poskutkowało drobnym uszkodzeniem zderzaka.

- Drasnęliśmy ogrodzenie. Szczerze mówiąc, nawet tego nie poczuliśmy w kokpicie. Dopiero na mecie zobaczyliśmy, że nie mamy kawałka zderzaka - przyznał zawodnik.

Rajd Polski potrwa do niedzieli.

Kajetan Kajetanowicz AFP

Kajetan Kajetanowicz IMAGO/Nikos Katikis East News

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