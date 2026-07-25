Kajetanowicz opowiedział, co stało się na trasie Rajdu Polski. "Zobaczyliśmy, że nie mamy kawałka zderzaka"
Kajetan Kajetanowicz jest jednym z kierowców biorących udział w 82. Rajdzie Polski. Doświadczony, uwielbiany przez kibiców zawodnik na pierwszym odcinku specjalnym zahaczył samochodem o plastikowe ogrodzenie trasy, co spowodowało uszkodzenie zderzaka. W rozmowie z Interią zdradził, że z perspektywy kokpitu... nawet tego nie zauważył.
Kajetanowicz to bezsprzecznie jedna z największych gwiazd polskiego motosportu. Dało się to odczuć także podczas sobotniego serwisu na Rajdzie Polski. Przy namiocie "Kajto" u podnóży Stadionu Śląskiego zebrała się spora grupa fanów oczekujących na wspólne zdjęcia lub autografy od kierowcy.
Interia zaczepiła Kajetanowicza, aby porozmawiać o jego wrażeniach z jazdy. Po pierwszej sobotniej pętli zawodnik ORLEN Rally Team zajmował ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Mierzymy się z drobnymi trudnościami, mamy 19 sekund straty do lidera. To nie jest dramat, ale wiem, że oczekiwania są większe. Porozmawiam ze swoim inżynierem i poszukamy detali, które mogą okazać się pomocne - zapowiedział Kajetanowicz.
Rajd Polski. Kajetanowicz szczerze o obcierce na odcinku specjalnym
Kierowcę zapytaliśmy także o piątkowy incydent. Podczas pokonywania pierwszego odcinka specjalnego Kajetanowicz zahaczył o plastikowe ogrodzenie trasy, co poskutkowało drobnym uszkodzeniem zderzaka.
- Drasnęliśmy ogrodzenie. Szczerze mówiąc, nawet tego nie poczuliśmy w kokpicie. Dopiero na mecie zobaczyliśmy, że nie mamy kawałka zderzaka - przyznał zawodnik.
Rajd Polski potrwa do niedzieli.