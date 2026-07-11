47-letni kierowca to jedna z ikon polskiego sportu motorowego. Trofeów na jego półce jest bez liku. Był mistrzem świata (w kategorii WRC2 Challenger), pięć razy wicemistrzem świata (w różnych kategoriach), trzykrotnym mistrzem Europy (2015-2017), a cztery razy wygrał tytuł mistrza kraju (2010-2013).

W ostatnich latach kibice rzadko mogli go jednak podziwiać na polskich drogach. W 2024 roku wystartował w Rajdzie Polski, który był wtedy jedną z rund mistrzostw świata. W 2017 roku ścigał się w Rajdzie Rzeszowskim (był rundą mistrzostw Europy). Kilka tygodni temu Kajetanowicz ogłosił, że weźmie udział w Rajdzie Polski. To będzie jego jedenasty start w tej imprezie. Wygrał go trzykrotnie (2010, 2011 i 2013).

- To największa i najbardziej prestiżowa impreza motorsportowa w naszym kraju. Wielka marka. Przez kilka ostatnich sezonów koncentrowaliśmy się na mistrzostwach świata i okazji do występów na polskiej ziemi nie było zbyt dużo - przyznaje Kajetanowicz. - Fajnie, że pokażemy się rodzimym fanom i postaramy się odwdzięczyć za okazane wsparcie. Będę chciał pojechać najlepiej jak tylko potrafię, a motywować mnie na pewno nie trzeba.

Rajd Polski przeniesiono z Mazur na Śląsk. Tu Kajetanowicz powinien czuć się wyśmienicie - będą mu pomagać "cztery ściany" (urodził się w Ustroniu) i doping "swoich" kibiców. - Na pewno to znacząca zmiana, ale nie nazwałbym jej rewolucją. Rajd Polski to przeszło sto lat historii i z tych ponad 80 edycji większość rozegrana została na nawierzchni asfaltowej - zauważa Kajetanowicz. - Impreza gościła w różnych częściach kraju, przez dwie ostatnie dekady odbywała się na przepięknych mazurskich szutrach, a teraz trafiła na Śląsk. Cieszę się, że będę miał okazję do rywalizacji w bliskim mi regionie, na trasach, na których zaczynałem swoją przygodę z rajdami i osiągałem pierwsze sukcesy - dodał.

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Na Śląsk przyjadą najlepsi kierowcy rajdowi ze Starego Kontynentu, by walczyć o punkty w ramach mistrzostw Europy. Tytułu broni Mikołaj Marczyk, w pewnym sensie następca Kajetanowicza. 16 lat młodszy Łodzianin to drugi z Polaków, któremu w ciągu ostatnich 15 lat udało się wygrać Rajd Polski (w 2022 roku). Dwa razy był też mistrzem Polski (2019 i 2021). Kibice będą mogli więc ekscytować się rywalizacją polskich triumfatorów Rajdu Polski.

- Przede wszystkim to duża atrakcja dla kibiców, ponieważ Kajto pochodzi ze Śląska, z Ustronia. Z naszej perspektywy to super sprawa, że będziemy się mogli pościgać. Dla fanów to też świetna informacja. Będziemy się trochę stresować i ekscytować tą rywalizacją, ale ja się skupię na swoich zadaniach jako kierowcy - mówił Interii Marczyk. - Rajdy mają to do siebie, że my nie walczymy ze sobą bok w bok. Nie jest to sport kontaktowy, tylko porównamy, jak szybko potrafimy pokonywać odcinki specjalne. Rywalizacja wiąże się z podwyższoną koncentracją i chęcią pokazania się z jak najlepszej strony, ale też z szacunkiem dla rywali. Cieszę się, że wszyscy polscy najlepsi kierowcy rajdowi staną na starcie - dodał.

O pojedynek starego mistrza z młodym - pytamy też Kajetanowicza. - Nie patrzę na to w ten sposób. Nawiązałbym raczej do tych stosunkowo rzadkich polskich zwycięstw. Mam nadzieję, że nasza silna reprezentacja powstrzyma mocnych gości z zagranicy i zwycięstwo zostanie w Polsce - mówi Kajetanowicz. - Nie jest o to łatwo, bo po części wynika to z rangi imprezy, która już w latach 60. ubiegłego wieku dołączyła do kalendarza mistrzostw Europy, najczęściej należała do grona tych najważniejszych imprez. Była także odsłoną WRC - podkreśla Kajetanowicz. - Dla mnie wygrana w Rajdzie Polski stanowiła jedno ze sportowych marzeń i cieszę się, że udało mi się je spełnić. Każde z trzech zwycięstw to wielkie przeżycie, satysfakcja i duma.

Kajetanowicz przypomina, że dwa lat temu razem z pilotem Maćkiem Szczepaniakiem pełnili rolę załogi funkcyjnej i podczas tzw. "zerówki" sprawdzali odcinki specjalne pod kątem bezpieczeństwa. - Obecny Rajd Polski w dużej mierze czerpie z Rajdu Śląska i właśnie z tej imprezy przede wszystkim mogę kojarzyć te trasy. Oesy są bardzo wymagające, mają zmienny rytm, a przyczepność asfaltu potrafi różnić się z kilometra na kilometr. Kibice nie powinni narzekać na brak emocji - dodaje. - Zresztą właśnie z myślą o fanach i popularyzacji rajdów organizowane są takie super odcinki specjalne jak przy katowickim Spodku i Stadionie Śląskim. Nie każdy ma możliwość, by wyjechać daleko na oesy, więc takie próby są idealne dla promocji naszego sportu. A widok tłumu widzów zawsze cieszy i sprawia, że prawa noga jeszcze mocniej się prostuje.

Mikołaj Marczyk Anita Walczewska East News

Kajetan Kajetanowicz IMAGO/Nikos Katikis East News





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