Dariusz Ostafiński, Interia: Ma pan dużo doświadczenia w rajdach.

Kajetan Kajetanowicz, kierowca rajdowy: Mam, ale na tych odcinkach specjalnych, na których będziemy jeździli w Rajdzie Polski, nie mam wielkiego doświadczenia. To moje rodzinne strony, ale nie jeżdżę tymi trasami często. Mimo to, odkąd wiem, gdzie będzie odbywał się rajd, to uśmiech nie schodzi z mojej twarzy.

Dlaczego?

- Dlatego, że regularnie startuję w ostatnich dziesięciu latach poza granicami Polski. Odcinki specjalne Rajdu Polski lepiej znają ci, którzy startują w mistrzostwach Polski. Będzie jednak ciekawa rywalizacja. Ja jestem gotowy, głodny jazdy i ścigania. Kocham jazdę samochodem i spotkania z kibicami, bo to daje mi motywację.

Co znaczą dla pana trzy wygrane rajdy Polski?

- Każdy rajd jest inny, każdy jest nowym rozdaniem i tak do tego podchodzę. Pewnie, że sport wiąże się z pewnymi oczekiwaniami, ale też nie daje żadnej gwarancji.

Rajd Polski przeniósł się z nawierzchni szutrowej na asfalt. Czy to coś zmienia?

- Na pewno jest to zupełnie inna nawierzchnia, ale też nie ma to dla mnie znaczenia. Rok temu w mistrzostwach świata ścigałem się głównie na szutrze, ale szybko zaadaptuję się do asfaltu. Z każdej nawierzchni potrafię czerpać przyjemność.

A gdyby miał pan przybliżyć specyfikę jazdy na asfalcie?

- To bym powiedział, że na asfalcie jest większe przeciążenie. Wszystko zależy od konfiguracji drogi, od tego, jak szybki jest asfalt, jaka jest prędkość i jakie zakręty. Wynik zależy też od doboru opon. W ogóle rajdy są sportem technicznym i wiele czynników ma wpływ na wynik. Począwszy od tego, jacy rywale się zgłoszą przez to, jak przygotowany jest samochód. Mechanicy ciężko pracują, żeby samochód był bardziej wytrzymały, niż fabryka dała, ale są sytuacje, gdzie przeciążenia są tak wielkie, że niektóre elementy nie wytrzymują. Dlatego spodziewamy się niespodziewanego i cieszymy się każdym metrem.

Ciekawe podejście, ale trochę już czekamy na polskiego zwycięzcę rajdu.

- Oczekiwania w sporcie są czymś naturalnym i my to rozumiemy, ale nie poddajemy się presji.

Pogoda będzie miała znaczenie dla wyników rajdu?

- Dla prawdziwego kierowcy rajdowego to nie ma znaczenia. Ważne, żeby dobrze dobrać opony i setup. Mamy wiele rodzajów sprężyn, stabilizatory, są też różne pozycje, w których możemy je ustawić. Konfiguracja daje możliwości. Jeśli jednak nie trafimy, to jedziemy gorzej.

Jakiś odcinek rajdu będzie szczególnie ważny?

- Każdy odcinek jest ważny i do każdego podchodzę z wielką pokorą. Ważne będą miejskie odcinki, bo będą na nich kibice, mnóstwo kibiców. Także dużo tych przypadkowych, a my ich potrzebujemy. Taki rajd to wielkie święto. Chodzi też jednak o to, żeby to był rajd bezpieczny dla wszystkich.

Kajetan Kajetanowicz IMAGO/Nikos Katikis East News

Kajetan Kajetanowicz Rajd Śląska materiały prasowe

Kajetan Kajetanowicz AFP





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