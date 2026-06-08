Interia od teraz patronem Rajdu Polski

Interia napędza medialnie Rajd Polski - najważniejsze wydarzenie w sportach motorowych w kraju. Jakub Żelepień, wysłannik portalu, zrelacjonuje "tu i teraz" zmagania topowych załóg, w tym mistrzów Polski (Jakub Matulka i Damian Syty) i Europy (Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk).

Samochód rajdowy w ruchu, logotypy Interia Sport i 82. Rajd Polski, jasne oświetlenie.
Interia x Rajd PolskiMaciej NiechwiadowiczINTERIA.PL

Interia z ogromną dumą objęła patronat nad Rajdem Polski (24-26 lipca), będącym czwartą z siedmiu rund 74. sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy (po Rajdzie Sierra Morena, Skandynawii i Rzymu). Jest to rozwinięcie dotychczasowej współpracy portalu z Fundacją Automobilistów, organizatorem wydarzenia. Interię i fundację łączy pasja do sportów motorowych, czego wyrazem było m.in. wsparcie wcześniejszych edycji Rajdu Śląska (2024 i 2025).

Interia uruchomiła specjalny serwis w całości poświęcony Rajdowi Polski. Dziennikarze przedstawią w nim najtrudniejsze odcinki, m.in. trasę w centrum Katowic, przybliżą sylwetki załóg oraz przeanalizują szanse Polaków na zwycięstwo. Wysłannik portalu Jakub Żelepień skomentuje "na gorąco" rywalizację na Śląsku, porozmawia z zawodnikami oraz pokaże kulisy wydarzenia.

Interia Sport to niezastąpione źródło wiedzy o najpopularniejszych dyscyplinach w Polsce, w tym sportach motorowych. Według badania Mediapanel 4,2 mln kibiców (RU) razem z nim śledziło w maju zmagania "Biało-Czerwonych" oraz ulubionych drużyn i zawodników.

Logotyp Interia Sport oraz oznaczenie 82. Rajdu Polski na tle samochodu rajdowego w ruchu, z wyeksponowaną przednią częścią auta i dynamicznym efektem świetlnym.
Interia x Rajd PolskiMaciej NiechwiadowiczINTERIA.PL

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Dziewięciu mężczyzn ubranych w garnitury i koszule siedzi na wysokich krzesłach na scenie pokrytej czerwonym dywanem, na tle ściany z logotypami partnerów i sponsorów rajdu, po lewej stronie stoi mówca przy mównicy.
Konferencja prasowa przed Rajdem PolskiRajd Polskimateriały prasowe
samochód rajdowy z numerem 14 jadący po asfaltowej drodze pomiędzy drzewami, kurz unoszący się spod kół, wiosenna zieleń w tle
Rajd Polski 2026 zostanie rozegrany na Śląsku i będzie także jedną z rund mistrzostw Europyfot. Maciej Niechwiadowiczmateriały prasowe


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