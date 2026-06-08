Interia od teraz patronem Rajdu Polski

Interia z ogromną dumą objęła patronat nad Rajdem Polski (24-26 lipca), będącym czwartą z siedmiu rund 74. sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy (po Rajdzie Sierra Morena, Skandynawii i Rzymu). Jest to rozwinięcie dotychczasowej współpracy portalu z Fundacją Automobilistów, organizatorem wydarzenia. Interię i fundację łączy pasja do sportów motorowych, czego wyrazem było m.in. wsparcie wcześniejszych edycji Rajdu Śląska (2024 i 2025).

Interia uruchomiła specjalny serwis w całości poświęcony Rajdowi Polski. Dziennikarze przedstawią w nim najtrudniejsze odcinki, m.in. trasę w centrum Katowic, przybliżą sylwetki załóg oraz przeanalizują szanse Polaków na zwycięstwo. Wysłannik portalu Jakub Żelepień skomentuje "na gorąco" rywalizację na Śląsku, porozmawia z zawodnikami oraz pokaże kulisy wydarzenia.

Interia Sport to niezastąpione źródło wiedzy o najpopularniejszych dyscyplinach w Polsce, w tym sportach motorowych. Według badania Mediapanel 4,2 mln kibiców (RU) razem z nim śledziło w maju zmagania "Biało-Czerwonych" oraz ulubionych drużyn i zawodników.

Interia x Rajd Polski Maciej Niechwiadowicz INTERIA.PL

Konferencja prasowa przed Rajdem Polski Rajd Polski materiały prasowe

Rajd Polski 2026 zostanie rozegrany na Śląsku i będzie także jedną z rund mistrzostw Europy fot. Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe





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