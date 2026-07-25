Fin nie miał sobie równych w Rajdzie Polski. Sobota należała do niego

Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbył się tylko jeden odcinek specjalny - widowiskowa próba wokół katowickiego Spodka. Prawdziwe ściganie zaplanowano na sobotę. Kierowcy mieli do pokonania aż siedem OS-ów.

Po pierwszej pętli liderami Rajdu Polski byli Teemu Suninen i Antti Haapala. Finowie to jednocześnie najlepsza dotychczas załoga tego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Na Górny Śląsk przyjechali po to, aby zwiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.

Rajd Polski. Fin liderem na koniec soboty

Popołudnie było dla nich równie udane. Nie tylko utrzymali pierwsze miejsce, ale także wypracowali sobie większy zapas czasowy nad wiceliderami. Mabellini i Lenzi tracą do nich 8,4 s., a podium zamyka Matulka ze startą 8,8 s.

W klasyfikacji ERC3 liderami są Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3), którzy odnotowali najlepsze czasy na pięciu oesach. Na drugą załogą - Lucasem Zielinskim i Ewenem Leenhardtem (Renault Clio Rally3) mają 9,1 s przewagi. Na najniższym stopniu podium stanęli Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rally3, +11,9 s).

Na czele klasyfikacji KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski plasuje się Matulka, który o 1,8 s. wyprzedza Marczyka. Trzecia pozycja należy do Jarosława i Marcina Szejów (Škoda Fabia RS Rally2, +25,0 s). Czołową piątkę uzupełniają Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2, +30,9 s) oraz Adam Sroka z Patrykiem Kielarem (Škoda Fabia RS Rally2, +59,8 s).

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