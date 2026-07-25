Fin nie miał sobie równych w Rajdzie Polski. Sobota należała do niego
Za nami dwa z trzech dni Rajdu Polski. Liderem klasyfikacji generalnej imprezy jest Fin Teemu Suninen pilotowany przez swojego rodaka Anttiego Haapalę. Przed niedzielnymi etapami załoga ma 8,4 sekundy przewagi nad wiceliderami.
Rajd Polski rozpoczął się w piątek. Tego dnia odbył się tylko jeden odcinek specjalny - widowiskowa próba wokół katowickiego Spodka. Prawdziwe ściganie zaplanowano na sobotę. Kierowcy mieli do pokonania aż siedem OS-ów.
Po pierwszej pętli liderami Rajdu Polski byli Teemu Suninen i Antti Haapala. Finowie to jednocześnie najlepsza dotychczas załoga tego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Na Górny Śląsk przyjechali po to, aby zwiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej.
Rajd Polski. Fin liderem na koniec soboty
Popołudnie było dla nich równie udane. Nie tylko utrzymali pierwsze miejsce, ale także wypracowali sobie większy zapas czasowy nad wiceliderami. Mabellini i Lenzi tracą do nich 8,4 s., a podium zamyka Matulka ze startą 8,8 s.
W klasyfikacji ERC3 liderami są Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3), którzy odnotowali najlepsze czasy na pięciu oesach. Na drugą załogą - Lucasem Zielinskim i Ewenem Leenhardtem (Renault Clio Rally3) mają 9,1 s przewagi. Na najniższym stopniu podium stanęli Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rally3, +11,9 s).
Na czele klasyfikacji KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski plasuje się Matulka, który o 1,8 s. wyprzedza Marczyka. Trzecia pozycja należy do Jarosława i Marcina Szejów (Škoda Fabia RS Rally2, +25,0 s). Czołową piątkę uzupełniają Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2, +30,9 s) oraz Adam Sroka z Patrykiem Kielarem (Škoda Fabia RS Rally2, +59,8 s).