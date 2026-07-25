Dramat młodego kierowcy na Rajdzie Polski. "Chcę schować się za drzewem i płakać"
Nie tak początek Rajdu Polski wyobrażał sobie Karl Peder Nordstrand. 19-letni Norweg, startujący w kategorii Junior ERC, uderzył w barierę na ostatniej szykanie pierwszego odcinka specjalnego, uszkadzając przy tym samochód. - Chcę schować się za drzewem i płakać - powiedział w rozmowie z oficjalnym kanałem FIA.
W piątek rozpoczął się Rajd Polski. Pierwszy odcinek specjalny wytyczono wokół symbolu Katowic, Spodka. Ta widowiskowa, nocna próba liczyła sobie zaledwie 2,2 kilometra i miała być przede wszystkim gratką dla kibiców.
I rzeczywiście - ten OS jest jednym z najbardziej spektakularnych w kalendarzu. Niestety, dla Karla Pedera Nordstranda i jego pilotki Sunnivy Rudi zakończył się zdecydowanie nie po ich myśli.
Rajd Polski. Norweska załoga uszkodziła samochód
Załoga, która startuje w kategorii Junior ERC, uszkodziła samochód. Na ostatniej szykanie Nordstrand zahaczył o barierę, co spowodowało zniszczenie prawej przedniej półosi i fragmentu zawieszenia.
Auto zostało odholowane z trasy, a Norwegowie spadli na sam koniec klasyfikacji. Mają teraz blisko 9,5 minuty straty do przedostatniej pozycji.
- To był głupi błąd. Na ostatniej szykanie to był najgorszy możliwy scenariusz. Właściwie teraz chcę po prostu schować się za drzewem i płakać, ale życie tak nie działa - powiedział Pedersen w rozmowie z oficjalnym kanałem FIA.
W sobotę załoga będzie kontynuować ściganie. Szanse Norwegów na dobry wynik w klasyfikacji generalnej są jednak iluzoryczne.
HARMONOGRAM RAJDU POLSKI
Sobota, 25.07.2026
OS 2/5 Jastrzębie-Zdrój - 9:01 oraz 15:01
OS 3/6 Ochaby - 10:01 oraz 16:01
OS 4/7 Gmina Jasienica - 11:01 oraz 17:01
Rally Fan Park - start o 12:00
Serwis (Superauto.pl Stadion Śląski) - 13:05
OSS 8 Superauto.pl Stadion Śląski - 19:25
Niedziela, 26.07.2026
OS 9 Przegibek - 8:22
OS 10/13 Kiczyce - 9:52 oraz 14:02
OS 11/14 Hażlach - 10:45 oraz 14:55
Strefa zmiany opon (Carbonarium Moszczenica) - 12:40
OS 12/15 Województwo Śląskie - 13:05 oraz 17:05 (Power Stage)
Ceremonia mety (Superauto.pl Stadion Śląski) - 19:30