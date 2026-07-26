Wypadek z udziałem Stritesky'ego i Krajcy wyglądał bardzo poważnie. Pilot zdołał samodzielnie opuścić samochód, ale kierowca zakleszczył się w nim. Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, jako pierwsi pojawili się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga natychmiast ruszyła na pomoc swoim sportowym rywalom.

- Dojechaliśmy na miejsce wypadku, był on dość poważny. Czekaliśmy tam na ambulans i straż pożarną, pomagaliśmy wydostać z auta Dominika, który nie za bardzo mógł się ruszać. To nie było dla nas łatwe od strony psychicznej - mówił w rozmowie z Interią Marczyk.

Następnie koordynowanie akcją przejęli już profesjonaliści ze służb ratunkowych. Warto dodać, że przybyli na miejsce szybko i sprawnie wykonali swoje zadanie. Zarówno kierowca, jak i pilot zostali przetransportowani do szpitala.

Rajd Polski. Dominik Stritesky podziękował Polakom za pomoc

W sobotę wieczorem Stritesky postanowił przemówić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaczął od odniesienia się do swojego wypadku.

"Moje wyobrażenia o Rajdzie Polski 2026 wyglądały zupełnie inaczej. Choć piątkowe kwalifikacje poszły nam nadzwyczaj dobrze, już na początku sobotniego etapu popełniłem błąd za kierownicą, który doprowadził do nieprzyjemnego wypadku. Samochód jest co prawda zniszczony, ale ja i Ondřej dzięki elementom bezpieczeństwa żyjemy. I to jest najważniejsze!

Nie będę was okłamywał - boli. I jeszcze długo będzie bolało. Czeka mnie teraz długa droga, podczas której będę częściej spotykał się z lekarzami. Wierzę jednak, że jak najszybciej wrócę za kierownicę samochodu rajdowego!" - czytamy we wpisie.

Następnie Czech podziękował za pomoc polskiej załodze oraz ekipie ratunkowej.

"Specjalne podziękowania należą się załodze Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy opiekowali się nami do czasu przyjazdu ratowników. Nie mogę też nie wspomnieć o świetnej pracy organizatorów i służb ratunkowych" - napisał Stritesky.

Rajd Polski zakończy się w niedzielę wieczorem.

Rajd Polski 2026 rozpoczęty INTERIA.PL

Mikołaj Marczyk Piotr Kamionka East News

Mikołaj Marczyk: Czuję, że jesteśmy w grze i mam w sobie sportową złość. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL



