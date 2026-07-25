Aż strach było patrzeć. To mogło skończyć się tragedią na Rajdzie Polski

Tegoroczny Rajd Polski jest jednocześnie jedną z rund Rajdowych Mistrzostw Europy. To dodaje wydarzeniu prestiżu i międzynarodowego wydźwięku. Aby jednak utrzymywać tego typu imprezy w naszym kraju, wszystko musi zgadzać się od strony organizacyjnej. Przede wszystkim - kwestie bezpieczeństwa.

Sytuacja, która wydarzyła się w piątek, z bezpieczeństwem nie ma niczego wspólnego. Pomimo wciąż powtarzanych przez organizatorów próśb o stosowanie się do poleceń stewardów i zajmowanie wyłącznie wyznaczonych miejsc, niektórzy kibice i fotoreporterzy nadal podejmują ogromne ryzyko.

Rajd Polski. To mogło skończyć się tragicznie

Tak właśnie było w piątek na odcinku kwalifikacyjnym. Pewien mężczyzna położył się przy samej trasie, aby mieć jak najlepsze ujęcia nadjeżdżających samochodów. Ta sytuacja mogłaby potencjalnie zakończyć się tragedią, gdyby tylko któryś z kierowców stracił panowanie nad pojazdem.

"Niestety nie wszyscy rozumieją, jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą zachowanie widoczne na zdjęciu. Jest ono absolutnie niedopuszczalne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Takie sytuacje przekreślają piękno rajdów i wysiłek zawodników i setek osób zaangażowanych w organizację zawodów" - czytamy we wpisie organizatorów.

Jeśli tego typu zachowania będą się powtarzać, Polska może stracić przywilej organizacji imprez w randze ERC.

"Apelujemy do wszystkich kibiców o odpowiedzialność, współpracę z organizatorem oraz stanowcze reagowanie i piętnowanie podobnych zachowań. Nie chcemy, aby polskie rajdy były kojarzone z brakiem wyobraźni i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa" - dodają organizatorzy Rajdu Polski.

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Rajd Polski 2026 zostanie rozegrany na Śląsku i będzie także jedną z rund mistrzostw Europy fot. Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

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