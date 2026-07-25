Aż strach było patrzeć. To mogło skończyć się tragedią na Rajdzie Polski
82. Rajd Polski to impreza o międzynarodowym znaczeniu i dużym prestiżu. Nade wszystko organizatorom zależy jednak na bezpieczeństwie. Niestety, już pierwszego dnia doszło do sytuacji, która potencjalnie mogła zakończyć się tragedią.
Tegoroczny Rajd Polski jest jednocześnie jedną z rund Rajdowych Mistrzostw Europy. To dodaje wydarzeniu prestiżu i międzynarodowego wydźwięku. Aby jednak utrzymywać tego typu imprezy w naszym kraju, wszystko musi zgadzać się od strony organizacyjnej. Przede wszystkim - kwestie bezpieczeństwa.
Sytuacja, która wydarzyła się w piątek, z bezpieczeństwem nie ma niczego wspólnego. Pomimo wciąż powtarzanych przez organizatorów próśb o stosowanie się do poleceń stewardów i zajmowanie wyłącznie wyznaczonych miejsc, niektórzy kibice i fotoreporterzy nadal podejmują ogromne ryzyko.
Rajd Polski. To mogło skończyć się tragicznie
Tak właśnie było w piątek na odcinku kwalifikacyjnym. Pewien mężczyzna położył się przy samej trasie, aby mieć jak najlepsze ujęcia nadjeżdżających samochodów. Ta sytuacja mogłaby potencjalnie zakończyć się tragedią, gdyby tylko któryś z kierowców stracił panowanie nad pojazdem.
"Niestety nie wszyscy rozumieją, jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą zachowanie widoczne na zdjęciu. Jest ono absolutnie niedopuszczalne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Takie sytuacje przekreślają piękno rajdów i wysiłek zawodników i setek osób zaangażowanych w organizację zawodów" - czytamy we wpisie organizatorów.
Jeśli tego typu zachowania będą się powtarzać, Polska może stracić przywilej organizacji imprez w randze ERC.
"Apelujemy do wszystkich kibiców o odpowiedzialność, współpracę z organizatorem oraz stanowcze reagowanie i piętnowanie podobnych zachowań. Nie chcemy, aby polskie rajdy były kojarzone z brakiem wyobraźni i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa" - dodają organizatorzy Rajdu Polski.