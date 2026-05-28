82. Rajd Polski na Śląsku odsłania karty

O stanie przygotowań do rajdu organizatorzy z Fundacji Automobilistów poinformowali dzisiaj podczas konferencji prasowej w okazałych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nie zabrakło również wiadomości o trasie rajdu, w tym 15 odcinkach specjalnych o długości ponad 187 kilometrów.

W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Katowic, ORLEN OIL, Polskiego Związku Motorowego oraz Superauto.pl Stadionu Śląskiego. Zawodników reprezentował mistrz Polski, Gliwiczanin Jakub Matulka.

Uroczysta inauguracja 82. Rajdu Polski będzie miała miejsce w piątkowy wieczór w centrum Katowic, a pierwszy odcinek GZM Katowice Powered by ORLEN OIL zostanie rozegrany w sercu stolicy aglomeracji śląskiej, tuż obok słynnego Spodka. Sobotnią rywalizację zakończy z kolei kolejny z widowiskowych superoesów na błoniach Superauto.pl Stadionu Śląskiego. "Kocioł czarownic" będzie także bazą rajdu z parkiem serwisowym i jego biurami. Meta w niedzielę również obok majestatycznej areny polskiego sportu.

Tylko trzy odcinki specjalne (Jastrzębie Zdrój, Superauto.pl Stadion Śląski oraz Hażlach) zachowały przebieg znany z Rajdu Śląska 2024 w Mistrzostwach Europy. Pozostałe oesy (GZM Katowice, Ochaby, Gmina Jasienica, Kiczyce oraz Województwo Śląskie) zostały poddane modyfikacjom.

Niespodzianką i powrotem do tradycji Rajdu Polski związanej ze Śląskiem jest odcinek specjalny przez Przełęcz Przegibek. Wymagająca próba sportowa o długości 6,5 km, ale z ponad pięćdziesięcioma "patelniami" i zakrętami powraca w tym roku do Rajdu Polski po 27 latach i po raz dziesiąty będzie areną pasjonującej walki o prestiżowy triumf na wyjątkowym oesie.

Po raz pierwszy zawodnicy zmierzyli się z trasą Przegibka w 1967 roku i dwa przejazdy odcinka padły wtedy łupem Włocha Leo Celli (Lancia Fulvia 1300), a podczas trzeciego najlepszy czas odnotował Krzysztof Komornicki pilotowany przez Marka Wachowskiego (BMW 1600). Rok później dwukrotnie najszybszy na Przegibku był kolejny Włoch Raffaele Pinto (Fiat 124 Spider), a na inaugurację mistrzostw świata w sezonie 1973 dwukrotnie triumfował Francuz Jean-Luc Therier (Alpine-Renault A110 1800).

Słynny odcinek powrócił do Rajdu Polski w sezonie 1999. Pierwszy z dwóch przejazdów wygrali Krzysztof Hołowczyc i Jean-Marc Fortin (Subaru Impreza WRC), a w drugim triumfował Katowiczanin Robert Gryczyński z pilotem Tadeuszem Burkackim (Toyota Corolla WRC). Kto dołączy do doborowej "dziewiątki" triumfatorów Przegibka w tym roku?

Na starcie w Katowicach pojawią się zawodnicy rywalizujący o mistrzowską koronę na Starym Kontynencie oraz w Polsce. 26 lipca w godzinach wieczornych poznamy kierowcę i pilota, którzy dołączą do listy triumfatorów Rajdu Polski.

Rajd Polski: Powiedzieli podczas konferencji prasowej

Waldemar Bojarun - Członek Zarządu Województwa Śląskiego:

Rajd Śląska to od lat impreza, która ma mocną pozycję w sportowym kalendarzu regionu. W tym roku rajd po raz kolejny jest częścią cyklu FIA Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC), ale po raz pierwszy odbędzie jako Rajd Polski. Elitarna międzynarodowa obsada, to gwarancja emocji. Kibice będą mogli zobaczyć w akcji najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie rajdówki, którymi zawodnicy walczą o tytuły w europejskim i krajowym czempionacie. Warto więc te trzy lipcowe, wakacyjne dni zarezerwować sobie na zobaczenie najlepszych obecnie rajdowych teamów. Zwłaszcza, że fanów rajdów u nas nie brakuje. Frekwencja zawsze dopisuje.

Marcin Krupa - Prezydent Katowic:

82. Rajd Polski to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych rund rajdowych w Europie. To wspaniałe widowisko, które gromadzi tłumy entuzjastów sportów motorowych. Bardzo się cieszę, że prolog tego wydarzenia odbędzie się na spektakularnej trasie w Śródmieściu Katowic. To znakomita okazja do zaprezentowania potencjału miasta i regionu szerszej publiczności. Jestem przekonany, że udział w tym wydarzeniu przyniesie mnóstwo niezapomnianych wrażeń, dlatego zachęcam do wspólnego kibicowania rywalizującym załogom z całej Europy. Spotkajmy się na trasie 82. Rajdu Polski!

Igor Śmietański - Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

Rajd Polski zyskuje metropolitalne oblicze. To ogromne wyróżnienie, że sercem tej prestiżowej imprezy będzie Stadion Śląski i spektakularny Super OS GZM Katowice, rozgrywany w samym centrum naszej Metropolii, na tle Spodka i katowickiej Strefy Kultury. Po latach obecności na mazurskich szutrach północy rajd po raz pierwszy odbędzie się w naszym regionie - miejscu nowoczesnym, dynamicznym i gotowym na organizację wydarzeń o międzynarodowej randze. Jestem przekonany, że kibice zobaczą tu motorsport na najwyższym poziomie, a uczestnicy poczują wyjątkową energię naszego regionu.

Andrzej Wałkowicz - Członek Zarządu ORLEN OIL:

Rola sponsora strategicznego 82. Rajdu Polski - legendarnego wydarzenia w świecie motorsportu - to dla nas powód do szczególnej dumy. To wydarzenie o ogromnej randze, które stawia Polskę w centrum światowego motorsportu. Dla ORLEN OIL to idealna okazja, by pokazać siłę polskiego zaplecza motoryzacyjnego, którego częścią jesteśmy. W rajdach zaufanie do sprzętu to fundament walki o podium. My to zaufanie budujemy w oparciu o niezawodne produkty powstające w polskich rafineriach. Wykorzystujemy nasze rodzime zaplecze produkcyjne i technologiczne, by dostarczać środki smarne o najwyższych światowych parametrach. Jesteśmy dumni, że jako wiodący krajowy producent możemy wspierać zawodników i dostarczać kibicom emocje na najwyższym poziomie. Bo gdy liczy się czas i wynik, niezawodność produktów polskiej produkcji po prostu robi różnicę. Bądźcie z nami na trasie!

Michał Sikora - Prezes Polskiego Związku Motorowego:

Rajd Polski od ponad stu lat pokazuje, że jest "Polski" nie tylko z nazwy. Od pierwszej edycji w 1921 roku prowadzącej z Warszawy do Białowieży, przez Kraków, Wrocław, Kotlinę Kłodzką i Mazury, nasz narodowy klasyk na trwałe wpisał się w historię motorsportu i wielu regionów kraju. Mazurskie szutry stworzyły wyjątkowy rozdział tej historii, a dziś przed nami kolejny - nowa lokalizacja i ponownie asfaltowe trasy w regionie, który od lat jest ważnym punktem na motorsportowej mapie Polski. Rajd Polski to nie tylko piękna tradycja, ale także jedna z najważniejszych imprez rajdowych w Europie. Wierzę, że tegoroczna edycja otworzy kolejny ważny rozdział w historii naszego narodowego klasyka.

Adam Strzyżewski - Dyrektor Superauto.pl Stadionu Śląskiego:

Od lat z satysfakcją obserwuję, jak Rajd Śląska konsekwentnie się rozwija, a jego organizacja w randze Rajdu Polski potwierdza prestiż oraz znaczenie tego wydarzenia. Superauto.pl Stadion Śląski już od wielu edycji pozostaje ważnym punktem imprezy i tym bardziej cieszy mnie, że w jubileuszowym roku 70-lecia istnienia obiektu stanie się on częścią jednego z najstarszych rajdów świata. To dla nas moment symboliczny - ikoniczne miejsce o ogromnym znaczeniu dla regionu łączy się z wydarzeniem o tak bogatej tradycji i międzynarodowej renomie.

Grzegorz Wróbel - Prezes Fundacji Automobilistów i gospodarz konferencji:

To dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie wyraz zaufania, że po dziewięciu edycjach Rajdu Śląska powierzono nam organizację 82. Rajdu Polski. Traktujemy to jako docenienie naszej dotychczasowej pracy i doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że będzie to wyjątkowe wydarzenie sportowe, ale także znakomita promocja dla całego regionu. Kibice mogą spodziewać się świetnej atmosfery oraz bardzo mocnej i ciekawej stawki zawodników, która zagwarantuje rywalizację na najwyższym poziomie.

82. Rajd Polski - co, gdzie, kiedy?

Piątek, 24.07.2026

11:31 - odcinek kwalifikacyjny - Bieruń - 6 km

17:30 - uroczysty start, Katowice, ulica Dworcowa

21:15 - OSS GZM Katowice Powered by ORLEN OIL - 2,20 km

Sobota, 25.07.2026

09:01 - OS-2 Jastrzębie Zdrój 1 17,05 km

10:01 - OS-3 Ochaby 1 11,20 km

11:01 - OS-4 Gmina Jasienica 1 19,00 km

13:05 - Service B Superauto.pl Stadion Śląski

15:01 - OS-5 Jastrzębie Zdrój 2 17,05 km

16:01 - OS-6 Ochaby 2 11,20 km

17:01 - OS-7 Gmina Jasienica 2 19,00 km

19:05 - OSS-8 Superauto.pl Stadion Ślaski 1,50 km

Niedziela, 26.07.2026

08:22 - OS-9 Przegibek 6,50 km

09:52 - OS-10 Kiczyce 1 12,10 km

10:45 - OS-11 Hażlach 1 17,45 km

12:40 - strefa zmiany opon - Carbonarium Moszczenica

13:05 - OS-12 Województwo Śląskie 1 11,90 km

14:02 - OS-13 Kiczyce 2 12,10 km

14:55 - OS-14 Hażlach 2 17,45 km

17:05 - OS-15 Województwo Śląskie 2 11,90 km

19:30 - meta i uroczyste zakończenie rajdu - Superauto.pl Stadion Śląski

Partnerzy i sponsorzy 82. Rajdu Polski:

Partner Główny - Województwo Śląskie, Superauto.pl Stadion Śląski

Współgospodarz wydarzenia - Miasto Katowice

Partner Strategiczny - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Sponsor Strategiczny - ORLEN OIL

Partner Wydarzenia - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Partner Techniczny - Diverse Extreme

