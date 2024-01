Rajd Dakar. Walka dwóch ikon rajdów, Hołowczyc znowu z problemami

Praktycznie już tylko Loeb i Sainz rywalizują o zwycięstwo. Na trzy etapy przed końcem trzeci Brazylijczyk Lucas Moraes traci do Sainza już ponad godzinę. Obaj są wybitnymi kierowcami i obaj walczą o wielką stawkę - Sainz o pierwszy tytuł Audi z napędem elektrycznym, a Loeb o potwierdzenie, że nie musi być tylko drugi. W ostatnich dwóch latach walkę o statuetkę Beduina przegrywał z Nasserem Al-Attiyah. Teraz jeżdżą w jednym zespole, ale Katarczyk nie może go wspomóc, bo już drugi dzień z rzędu miał gigantyczne kłopoty z samochodem. Za to Sainz jest pilnowany na trasie przez kolegów z Audi i jeśli jego samochód wytrzyma trudy rajdu, to "El Matador" wygra Dakar po raz czwarty.

Rajd Dakar 2024: Krzysztof Hołowczyc walczy z awariami

"Znowu miałem dzisiaj jakieś problemy. Do 300. kilometra jechało mi się nieźle, ale później poczułem ból w klatce piersiowej, zaczęło mi się ciężej oddychać, opadłem trochę z sił i już tylko dowiozłem się do mety. Na początku dnia byłem 12-14, a spadłem na 19. miejsce. To był ciężki etap z piachem i olbrzymimi głazami. Cały ten Dakar z czymś walczę. Nie mogę się już doczekać jego końca. Do zmęczenia dochodzi frustracja z powodu awarii, która pozbawiła mnie szansy na +20+. Byłbym teraz 17., a jestem 25. bez specjalnych szans na awans" - przyznał 22-letni motocyklista, który jest za to zdecydowanie najlepszy w klasyfikacji juniorów.