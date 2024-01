Konkurencja chciała pozbyć się Polaków? Prowadzili, nagle ich wykluczono

Zgodnie z dochodzonymi do nas informacjami, których potwierdzić nie możemy – weryfikacja mogła zostać dokonana na zlecenie jednego z pozostałych teamów biorących udział w rajdzie z nastawieniem na eliminację kluczowych zawodników z rajdu (przypomnieć należy, iż Eryk po 6 etapie wypracował przewagę nad drugim teamem do ponad 1h, co jest na tym rajdzie wartością ponadprzeciętną).

~ część oświadczenia Energylandia Rally Team