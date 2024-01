Eryk Goczał już przed rokiem zadbał, by wokół niego zrobiło się naprawdę głośno. Do tamtego czasu wiadomo było, że młodzian ma talent do motorsportu, ale konia z rzędem temu, kto przewidział, że wejście na rajdowe salony będzie miał jak z marzeń. W tak spektakularnych okolicznościach został najmłodszym kierowcą, który zwyciężył w jakiejkolwiek kategorii tej imprezy .