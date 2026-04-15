Zwrot ws. Toru Poznań. Minister Tuska oficjalnie ogłosił

We wtorkowe popołudnie Radio Poznań poinformowało, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podjął decyzję o zamknięciu Toru Poznań. Powód? Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Na obiekcie dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 decybeli, ale na dwóch ulicach w okolicy toru obowiązuje od 2009 roku ustanowiony decyzją prezydenta Poznania limit 50 decybeli. I właśnie na tych ulicach dochodzi do przekroczenia norm - o 5 decybeli. Nie wiadomo, jakie były przyczyny obniżenia ogólnie przyjętych norm akurat na tych ulicach, ale to właśnie ta decyzja ciąży na torze, na którym ciszej już być nie może.

Zamknięto Tor Poznań. Tak tłumaczono decyzję

Ta decyzja to pokłosie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który już w październiku 2023 roku podjął decyzję o zamknięciu obiektu. Wówczas Automobilklub Wielkopolski odwołał się od postanowienia. Teraz GIOŚ rozpatrzył odwołanie i podtrzymał decyzję o zamknięciu toru.

- W środę praktyczne wstrzymaliśmy działalność. Zamierzamy złożyć skargę kasacyjną do ostatniej instancji, jaką jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jedocześnie będziemy składać wniosek do GIOŚ o wstrzymanie wykonalności decyzji, ale kiedy zostanie on rozpatrzony, tego nie wiemy - mówił w rozmowie z PAP prezes Automobilklubu Wielkopolski, Bartosz Bieliński.

Sprawa wywołała wielkie poruszenie w świecie sportu. Zareagowali nie tylko sportowcy, ale również politycy.

Zwrot ws. zamknięcia Toru Poznań. Jest oficjalny komunikat

W środowe popołudnie Jakub Rutnicki przekazał, że Tor Poznań nie będzie zamknięty.

Informacje potwierdził także Automobilklub Wielkopolski w swoich mediach społecznościowych. Z komunikatu wynika, że GIOŚ wstrzymał wykonanie swoje decyzji.

Decyzja ma charakter tymczasowy i obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. To ważny krok dla przyszłości polskiego motorsportu i funkcjonowania jedynego toru tej klasy w Polsce

Tym samym w czwartek (16 kwietnia) tor wznawia działalność.

Tor Poznań to jedyny obiekt w Polsce, na którym odbywają się licencjonowane wyścigi, m.in. samochodowe i motocyklowe. Powstał pod koniec 1977 roku i służył także kierowcom amatorom, którzy mogli na nim potrenować.

Flagową imprezą toru były motocyklowe i samochodowe mistrzostwa Polski. Obiekt w Wielkopolsce jako jedyny w kraju ma niezbędną homologację do przeprowadzania imprez także rangi międzynarodowych. Na niedzielę 19 kwietnia zaplanowano na tym obiekcie oficjalną inauguracją sezonu.

Tor Poznań to jedyny taki obiekt sportowy w Polsce GRZEGORZ DEMBINSKI AFP

