Nikita Mazepin znany jest kibicom z całego świata przede wszystkim z występów w Formule 1. Rosjanin w Haasie przejeździł ostatecznie tylko jeden sezon, ponieważ na początku 2022 roku Władimir Putin zaatakował Ukrainę, w związku z czym zespół postanowił o natychmiastowym rozwiązaniu kontraktu. Kierowca oczywiście nie był z tego powodu szczęśliwy. Ba, do dziś prowadzi batalię sądową i liczy na odzyskanie ogromnych pieniędzy. Poza tym zdecydował się na założenie fundacji dla sportowców wykluczonych wskutek agresji Rosji.

- Zobowiązania umowne wciąż nie zostały wypełnione, więc zdecydowałem się na kolejny krok. Wybraliśmy już jurysdykcję - Szwajcarię. To miejsce, gdzie został podpisany kontrakt. Moi prawnicy wypełnili już wszystkie niezbędne dokumenty i pozew został złożony. Jeśli mnie wezwą, to zamierzam stawić się na miejscu, choć obawiam się że to nie nastąpi - oznajmił 23-latek w połowie lipca na łamach Match TV. Rosjanie domagali się wówczas zwrotu ponad dziesięciu milionów dolarów. Dmitrij, prywatnie ojciec kierowcy, był bowiem jednym z głównych sponsorów ekipy i bez jego wsparcia team w sezonie 2021 walczyłby o przetrwanie.