Zaskakująca decyzja Kubicy przed startem Le Mans. Zespół Polaka odpuścił

Robert Kubica 15 czerwca 2025 roku napisał kolejną piękną kartę w historii polskiego sportu. Były kierowca Formuły 1 razem ze swoim zespołem AF Corse zwyciężył w legendarnym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans. Wówczas Kubica razem z kolegami podchodzili do rywalizacji w gronie kandydatów do triumfu.

Ze swojej roli AF Corse się wywiązało, a jedną z gwiazd był właśnie Kubica. Po roku Polak razem z z kolegami spróbują obronić tytuł, ale łatwo nie będzie. Rywalizacja o końcowy triumf rozpoczęła się w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00. Od tego momentu oczy motoryzacyjnego świata zwróciły się w stronę walki w Le Mans.