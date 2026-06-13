Zaskakująca decyzja Kubicy przed startem Le Mans. Zespół Polaka odpuścił
Rok temu Robert Kubica razem ze swoim zespołem wygrał legendarny dwudziestoczterogodzinny wyścig Le Mans. W tym roku Kubica razem z kolegami bronią tytułu. Polak niespodziewanie nie przejechał mierzonego okrążenia na rozgrzewce, a zespół AF Corse nie przykładał do niej wielkiej wagi.
Robert Kubica 15 czerwca 2025 roku napisał kolejną piękną kartę w historii polskiego sportu. Były kierowca Formuły 1 razem ze swoim zespołem AF Corse zwyciężył w legendarnym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans. Wówczas Kubica razem z kolegami podchodzili do rywalizacji w gronie kandydatów do triumfu.
Ze swojej roli AF Corse się wywiązało, a jedną z gwiazd był właśnie Kubica. Po roku Polak razem z z kolegami spróbują obronić tytuł, ale łatwo nie będzie. Rywalizacja o końcowy triumf rozpoczęła się w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00. Od tego momentu oczy motoryzacyjnego świata zwróciły się w stronę walki w Le Mans.
Start Le Mans 24. Kubica bez mierzonego okrążenia
Jeszcze przed startem wyścigu dostaliśmy zaskakującą informację. Zespół AF Corse bez większego pietyzmu podszedł bowiem do rozgrzewki. Tyczyło się to także Roberta Kubicy. Polak nie przejechał nawet mierzonego okrążenia. Wyścig w szeregach zespołu Kubicy rozpoczął Phil Hanson.