Zamieszanie z Kacprem Sztuką. Polakowi cofnięto karę

Kibice, którzy nie kładli się dziś spać albo celowo wstali w środku nocy, by podziwiać w akcji Kacpra Sztukę chyba nie pożałowali swojej decyzji, ponieważ sprint stał na solidnym poziomie. Młodzi kierowcy o triumf walczyli do ostatniego okrążenia za sprawą neutralizacji w końcówce wyścigu. Doprowadziła do niej kolizja Tommy’ego Smitha oraz Tasanapola Inthraphuvasaka. Konieczny był wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Zbił on stawkę i sprawił, że w zmaganiach mogło zdarzyć się dosłownie wszystko. Ostatecznie najwięcej zimnej krwi zachował prowadzący praktycznie od samego początku Martinus Stenshorne. Do końca próbował gonić go Arvid Lindblad, lecz waleczna postawa Brytyjczyka na nic się zdała. Podium uzupełnił Laurens van Hoepen.

