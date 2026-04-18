Załoga Kubicy w czołówce, napięcie rośnie. Nadchodzi decydująca rozgrywka

Załoga AF Corse oznaczona numerem 83 zajęła 4. miejsce w trzecim i zarazem ostatnim treningu przed pierwszą rundą tegorocznych Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Imola we włoskim regionie Emilia-Romagna. Robert Kubica wykręcił czas 1:30.894, czyli 0,524 sekundy gorszy od pierwszego na liście Antonio Fuoco z fabrycznego Ferrari (nr 50).

Drugi wraz z kolegami był Antonio Giovinazzi, również z fabrycznego Ferrari (auto nr 51), a trzecia załoga Charlesa Milesiego z Alpine (nr 35).

Wyniki trzeciego treningu przed 6h Imola:

Wyniki FP3 FIA materiał zewnętrzny

Przypomnijmy, że w piątek w pierwszym treningu załoga Polaka, Phila Hansona i Yifeia Ye była najszybsza (1:31.739), a w drugim uplasowała się na 7. pozycji (1:31.380).

Kwalifikacje rozpoczną się dziś o 14:00 (transmisja w Polsat Sport Fight). Sześciogodzinny wyścig ruszy z kolei w niedzielę o 13:00 (Polsat Sport 2).

