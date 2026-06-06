Wielki sukces następcy Kubicy na legendarnym torze. Najlepszy wynik w karierze

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

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Trwa najbardziej prestiżowy weekend wyścigowy w sezonie. Kierowcy Formuły 1, Formuły 2 i Formuły 3 rywalizują na legendarnym, ulicznym torze w Monte Carlo. Wielki sukces w sobotnim sprincie F2 osiągnął polski jedynak w tej serii, a więc Roman Biliński.

Roman Biliński stanął na podium wyścigu sprinterskiego F2
Roman Biliński stanął na podium wyścigu sprinterskiego F2XAVI BONILLAAFP

Najlepsi kierowcy wyścigowi na świecie przyjechali do Monte Carlo. Jednym z nich jest Roman Biliński, który w tym sezonie rywalizuje w Formule 2 w barwach ekipy DAMS Lucas Oil. - Możliwość bycia w Formule 2 to dla mnie spełnienie marzeń - to bardzo ważny krok w kierunku Formuły 1 i zostania mistrzem świata. Praca z takim utytułowanym zespołem jak DAMS, który wygrał wiele mistrzostw, jest niesamowita - mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z Interią.

Wielki sukces Romana Bilińskiego. Najlepszy wynik w sezonie

Polak w poprzednich trzech rundach wywalczył zaledwie dwa punkty, co z pewnością było dla niego dużym zawodem. W Monako spisuje się jednak bardzo dobrze. W sobotę odbył się wyścig sprinterski. Biliński startował z pierwszego rzędu, z drugiej pozycji, co dawało mu szansę na sporą zdobycz punktową. Tak też faktycznie się stało. Tor w Monako nie wybacza najmniejszych błędów, a 21-latek przejechał dystans 30 okrążeń bezbłędnie.

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Biliński kilka razy spróbował nawet zaatakować jadącego na pierwszej pozycji Noela Leona (Campos Racing), ale bezskutecznie. Musiał być także czujny na to, co dzieje się za jego plecami, bo tam każdy błąd mógł wykorzystać Gabrie Mini (MP Motorsport).

Czuje się fantastycznie. To niesamowity dzień. Nie udało się wygrać, ale dałem z siebie wszystko. Rok temu też byłem tu na podium
mówił Biliński w rozmowie z dziennikarzami.

Dzięki drugiemu miejscu Biliński zainkasował osiem punktów do klasyfikacji generalnej, w której obecnie plasuje się na 17. miejscu.

Szansa na poprawienie miejsca będzie już w niedzielę (7 czerwca) o godz. 9:25. Wówczas odbędzie się wyścig główny F2, do którego Polak wystartuje z siódmej pozycji.

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Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Roman Biliński stanął na podium wyścigu sprinterskiego F2
Roman Biliński stanął na podium wyścigu sprinterskiego F2XAVI BONILLAAFP
Młody kierowca wyścigowy w kombinezonie i czapce z logo Pirelli stoi na tle logotypów FIA oraz Formuły 3, patrząc prosto w obiektyw. Wyraźny fokus na twarzy i elementach stroju sportowego.
Roman BilińskiBeata Zawrzel AFP
Młody mężczyzna w czarnym kombinezonie wyścigowym z logo sponsorów stoi na tle plansz z ilustracjami bolidów i informacjami o różnych seriach wyścigowych.
Roman Biliński awansował do Formuły 2DAMSmateriały prasowe


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