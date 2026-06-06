Najlepsi kierowcy wyścigowi na świecie przyjechali do Monte Carlo. Jednym z nich jest Roman Biliński, który w tym sezonie rywalizuje w Formule 2 w barwach ekipy DAMS Lucas Oil. - Możliwość bycia w Formule 2 to dla mnie spełnienie marzeń - to bardzo ważny krok w kierunku Formuły 1 i zostania mistrzem świata. Praca z takim utytułowanym zespołem jak DAMS, który wygrał wiele mistrzostw, jest niesamowita - mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z Interią.

Wielki sukces Romana Bilińskiego. Najlepszy wynik w sezonie

Polak w poprzednich trzech rundach wywalczył zaledwie dwa punkty, co z pewnością było dla niego dużym zawodem. W Monako spisuje się jednak bardzo dobrze. W sobotę odbył się wyścig sprinterski. Biliński startował z pierwszego rzędu, z drugiej pozycji, co dawało mu szansę na sporą zdobycz punktową. Tak też faktycznie się stało. Tor w Monako nie wybacza najmniejszych błędów, a 21-latek przejechał dystans 30 okrążeń bezbłędnie.

Biliński kilka razy spróbował nawet zaatakować jadącego na pierwszej pozycji Noela Leona (Campos Racing), ale bezskutecznie. Musiał być także czujny na to, co dzieje się za jego plecami, bo tam każdy błąd mógł wykorzystać Gabrie Mini (MP Motorsport).

Czuje się fantastycznie. To niesamowity dzień. Nie udało się wygrać, ale dałem z siebie wszystko. Rok temu też byłem tu na podium

Dzięki drugiemu miejscu Biliński zainkasował osiem punktów do klasyfikacji generalnej, w której obecnie plasuje się na 17. miejscu.

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Szansa na poprawienie miejsca będzie już w niedzielę (7 czerwca) o godz. 9:25. Wówczas odbędzie się wyścig główny F2, do którego Polak wystartuje z siódmej pozycji.

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Roman Biliński stanął na podium wyścigu sprinterskiego F2 XAVI BONILLA AFP

Roman Biliński Beata Zawrzel AFP

Roman Biliński awansował do Formuły 2 DAMS materiały prasowe





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