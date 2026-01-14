Wielki sukces młodych Polek. To się dzieje, wielki krok w stronę F1

David Coulthard to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Formuły 1. Szkot startował w królowej motorsportu w latach 1994-2008, odnosząc 13 zwycięstw, stając na podium 62 razy i dwukrotnie kończąc sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Reprezentował takie zespoły jak Williams, McLaren i Red Bull, a po zakończeniu kariery kierowcy pozostał blisko F1 jako ekspert, komentator oraz ambasador dyscypliny. Jego doświadczenie i wiedza sprawiły, że stał się jedną z osób realnie wpływających na kierunek rozwoju motorsportu.

Dwie Polki przyjęte do programu Davida Coultharda

Jednym z najważniejszych projektów, w które zaangażował się po karierze, jest program "More Than Equal". Coulthard, przy wsparciu czeskiego miliardera i filantropa Karela Komarka, powołał globalną inicjatywę mającą doprowadzić kobiety do startów w Formule 1. Program koncentruje się na identyfikacji i rozwoju elitarnych talentów wyścigowych, oferując młodym zawodniczkom kompleksowe, spersonalizowane wsparcie. Obejmuje ono szkolenie techniczne i strategiczne, przygotowanie fizyczne i mentalne oraz rozwój osobisty, a wszystko prowadzone jest przez zespół doświadczonych trenerów i ekspertów, pracujących w oparciu o dane i metody naukowe. Szczególny nacisk kładziony jest na kluczowy moment przejścia z kartingu do wyścigów jednomiejscowych.

W 2026 roku do elitarnego grona "More Than Equal" przyjęto pięć nowych zawodniczek, a dla polskich kibiców najważniejszą informacją jest obecność dwóch reprezentantek naszego kraju. Są nimi 14-letnia Amelia Wyszomirska oraz 13-letnia Julia Angelard. Proces selekcji był bardzo wymagający i obejmował analizę dotychczasowych wyników oraz ocenę potencjału sportowego. Obie Polki znalazły się w programie obok utalentowanych zawodniczek ze Szwecji, RPA, Rumunii i USA, co podkreśla rangę ich osiągnięć. Polska jako jedyny kraj ma aż dwie przedstawicielki w "More Than Equal", co jest wyraźnym dowodem na talent i perspektywy Wyszomirskiej oraz Angelard, które mogą stać się częścią nowej historii kobiet w motorsporcie.

