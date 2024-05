Wielki sukces młodego Polaka. Pójdzie w ślady Roberta Kubicy?

Maciej Gładysz na podium w hiszpańskiej F4. "Powód do wielkiej radości"

Do rywalizacji na torze Jarama przystąpiło 35 zawodników i zawodniczek z całego świata. W pierwszej rundzie młody reprezentant Polski spisał się całkiem dobrze. Rywalizację zakończył on bowiem na piątym miejscu. Znacznie lepiej poradził sobie jednak kolejnego dnia podczas drugiej rundy. Wówczas stanął on na drugim stopniu podium. Najsłabszy występ Gładysz zaliczył podczas trzeciego i ostatniego wyścigu, plasując się ostatecznie na 12. miejscu.

Maciej Gładysz, dla którego jest to debiutancki sezon w hiszpańskiej F4, był to naprawdę udany weekend. "Podium w moim pierwszym weekendzie wyścigowym w nowej, do tego tak wymagającej serii, to dla mnie powód do wielkiej radości. To był bardzo dobry, prawie idealny weekend. Po dość trudnych treningach nie do końca wiedziałem czego spodziewać się po pierwszej czasówce, ale pokazaliśmy w niej dobre tempo i wywalczyliśmy wysokie pozycje startowe do dwóch pierwszych wyścigów. Byliśmy następnie w stanie zamienić je na dwa bardzo dobre wyniki, w tym podium w moim zaledwie drugim starcie w hiszpańskiej F4" - przyznał, cytowany przez WP SportoweFakty.