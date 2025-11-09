Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki sukces Kubicy, ale co stało się potem. Gorzkie wyznanie po wyścigu, padły mocne słowa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Robert Kubica zakończył sezon 2025 mistrzostw świata World Endurance Championship jako wicemistrz, jednak zamiast radości po ostatnim wyścigu w Bahrajnie towarzyszyło mu rozczarowanie. Choć Polak wraz z zespołem AF Corse odniósł prestiżowe zwycięstwo w Le Mans i utrzymał drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, po finałowej rundzie na Bahrain International Circuit nie krył frustracji z powodu błędów i chaosu w zespole.

Robert Kubica
Robert KubicaJULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFPAFP

Sezon 2025 w wykonaniu Roberta Kubicy w mistrzostwach świata World Endurance Championship (WEC) był pełen emocji, kontrastów i skrajnych nastrojów. Polski kierowca, startujący w barwach włoskiego zespołu AF Corse w kategorii Hypercar, przez cały rok imponował tempem i determinacją, konsekwentnie walcząc o najwyższe cele. Już od pierwszych rund widać było, że Kubica i jego zespół należą do ścisłej czołówki, a każdy weekend wyścigowy potwierdzał ich przynależność do elity długodystansowych mistrzostw świata.

Największym momentem chwały była jednak wygrana w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Triumf na francuskim torze dał mu i AF Corse realne nadzieje na tytuł mistrzowski, który wydawał się w zasięgu ręki aż do samego finału sezonu.

Zobacz również:

Lewis Hamilton, Robert Kubica
F1

Hamilton nie wahał się ani chwili. Powiedział, co myśli o Robercie Kubicy

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Robert Kubica nie krył goryczy po ostatnim wyścigu sezonu

    Ostatni wyścig roku, rozegrany na Bahrain International Circuit, miał być zwieńczeniem udanej kampanii. Ostatecznie Kubica wraz z zespołem zajęli piąte miejsce, co wystarczyło do utrzymania drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej kierowców - tuż za dominującym zespołem fabrycznym Ferrari. Na papierze był to więc sezon znakomity: zwycięstwo w Le Mans, podium w mistrzostwach świata i pewny status jednego z najlepszych kierowców w stawce.

    Mimo to Robert Kubica po sobotnim wyścigu nie krył frustracji. W rozmowie z portalem Powrót Roberta przyznał, że cała kampania, mimo dobrych wyników, pozostawiła w nim ogromny niedosyt. "Wyścig dokładnie odzwierciedlał cały sezon. Niestety składał się z wpadek, błędów w kluczowych momentach, które nie powinny się wydarzyć" - mówił z goryczą. Polak nie szczędził słów krytyki wobec wewnętrznego chaosu w zespole. Narzekał na "zbyt dużo dyskusji, zbyt dużo błędów i zbyt dużo bałaganu".

    Kulminacją napięcia była sytuacja z ostatniej godziny wyścigu, kiedy - jak ujawnił Kubica - bez jego wiedzy zmieniono ustaloną wcześniej mieszankę opon. "Ustaliliśmy coś, a i tak zostało zmienione na dwa zakręty przed zjazdem do pitlane. Dostałem nie tę mieszankę, którą chciałem, i na dodatek używaną. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać" - relacjonował rozczarowany kierowca.

    Kubica podkreślił, że w sporcie na tak wysokim poziomie kluczowa jest dyscyplina i wzajemne zaufanie w zespole. "Ten sport jest naprawdę cholernie skomplikowany. Dlatego pierwsza zasada powinna być taka, by ułatwiać sobie zadania, a nie je utrudniać" - zakończył z goryczą.

    Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1Marek Wicher INTERIA.PL
    Robert Kubica w barwach AF Corse
    Robert Kubica w barwach AF CorseJULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFPAFP
    Kierowca wyścigowy ubrany w żółty kombinezon zespołu wyścigowego, z zestawem słuchawkowym na uszach, stoi w boksie wyścigowym na tle żółtych szafek; na kombinezonie widoczne są logotypy sponsorów.
    Robert KubicaALESSIO MORGESEEast News
    Robert Kubica
    Robert KubicaAndre FerreiraAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja