Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci poszkodowanych w wypadkach. 80 załóg ruszy do Monte Cassino

Podczas środowej konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłoszono trasę oraz cel geograficzny i finansowy tegorocznej wyprawy. Maluchy przejadą przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię, Bośnię i Hercegowiną oraz Chorwację, by po ośmiu dniach dotrzeć do Włoch i finalnie do mety - Monte Cassino. Głównym wyzwaniem będzie zebranie miliona euro dla dzieci, które ucierpiały w wypadkach.

Legendy za kierownicami Maluchów

W tegorocznej wyprawie wezmą udział ikony polskiego motorsportu: Longin Bielak, Sobiesław Zasada, Maciej Wisławski, Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz i Bartosz Ostałowski. W gronie ambasadorów znalazł się również Remigiusz Wierzgoń, jeden z najbardziej popularnych polskich influencerów.

Lipcowa wyprawa jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, w ramach którego 35 "Małych Fiatów" wyruszyło w podróż liczącą ponad cztery tysiące kilometrów z Bielska Białej do Monte Carlo i z powrotem do Polski z metą w Krakowie. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie miliona złotych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Dzięki zbiórce w serwisie Zrzutka.pl oraz licznym licytacjom, udało się zebrać nie jeden, a ponad dwa miliony złotych, które zostały przekazane Fundacji Inter Cars oraz Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Środki wsparły proces powrotu do zdrowia najmłodszych ofiar wypadków, edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i projekty infrastruktury drogowej.

- W 2023 roku w 20 936 wypadkach na polskich drogach zginęły 1893 osoby. W tym 48 dzieci. Kolejne 1832 odniosło obrażenia. Naszym celem jest systematyczne zmniejszanie tych liczb do minimum. Poza zbiórką w serwisie "Zrzutka.pl" urządzimy sobie mały wyścig... Oczywiście nie na drodze. Każdej załodze zostanie przypisana wirtualna skarbonka - "Pucha dla Malucha". Kto zbierze najwięcej - wygrywa! Choć w tym układzie wszyscy będziemy zwycięzcami - zauważył z uśmiechem Rafał Sonik.

Kierunek Cassino i... milion euro!

Po tak wielkim sukcesie pierwszej wyprawy, organizatorzy postawili przed sobą jeszcze ambitniejszy cel. Zebrać więcej i pojechać dalej.

Trasę do Monte Cassino przetarł już w tym roku 94-letni Sobiesław Zasada, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy, który z własnej inicjatywy, w grupie ośmiu Małych Fiatów wybrał się na oficjalne obchody rocznicy bitwy 19 maja.

- Chciałem oddać hołd poległym żołnierzom dokładnie w dniu zdobycia klasztoru na Monte Cassino. Wychowywałem się w duchu patriotyzmu i zawsze podkreślam, jak ważne są te wartości. Lipcowa wyprawa Maluchami przypomni także o trwałości i znaczeniu tych samochodów, które stały się częścią polskiego dziedzictwa narodowego - powiedział legendarny mistrz kierownicy.

Wybór Maluchów nie jest przypadkowy i ma związek z historią. Bowiem właśnie w mieście Cassino wyprodukowano pierwsze modele tego samochodu w 1972 roku.

Wielka Wyprawa Maluchów / materiały prasowe

Wyzwanie napędzane dobrem

Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci po raz kolejny będzie dużym wyzwaniem logistycznym oraz niełatwą przeprawą. Załogi spędzą w trasie osiem dni. 19 lipca Małe Fiaty ponownie zawitają do Polski. Wówczas na krakowskim Rynku odbędzie się ich parada i finał Wyprawy.

- Wielka Wyprawa Maluchów przypomina nieco rajd - spędzamy w samochodach po kilkanaście godzin, często w bardzo wysokich temperaturach i z wielkimi uśmiechami na twarzach "ścigamy się" o jak najlepszy wynik. W tym wypadku finansowy, bo naszym celem jest realna pomoc dzieciom. W trakcie zeszłorocznej edycji wierzyliśmy, że wspólnie z ludźmi o dobrych sercach, osiągniemy nasz cel i to się udało. Nie mogliśmy w tym roku zrobić nic innego, jak postawić sobie kolejny, jeszcze większy! - powiedział rajdowy mistrz świata, Kajetan Kajetanowicz.

Zbiórka w serwisie "Zrzutka.pl" już trwa pod adresem: https://zrzutka.pl/wielkawyprawamaluchow , ale to nie jedyna forma pozyskiwania finansów. Obok wspomnianej "Puchy dla Malucha", w tej edycji pojawią się również licytacje oraz mikrodonacje przy dokonywaniu regularnych płatności online.

Realna pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach

Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane trzem fundacjom, których celem będzie działanie w kluczowych obszarach: edukacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach - zarówno w powrocie do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Reklama

- Już drugi raz będziemy częścią Wielkiej Wyprawy Maluchów. 700 tys. złotych, które otrzymaliśmy z zeszłorocznej zbiórki i które jako Fundacja podwoiliśmy, pozwoliło nam na realizację ogólnopolskiego programu grantowego Drogowskaz. Dzięki niemu ponad 40 organizacji z całego kraju realizuje programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wierzymy, że mądra edukacja dzieci i młodzieży oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań jest kluczem do pozytywnej zmiany na polskich drogach - powiedziała Katarzyna Oleksowicz, członkini zarządu Fundacji Inter Cars.

- Pomoc rodzinom, w których znajdują się dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych nie jest łatwa. Poprzez program "Maluchy na pomoc dzieciom" świadczymy pomoc najmłodszym w zakresie rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Trafienie do poszkodowanych stanowi jednak spore wyzwanie. Często rodziny nie chcą zgłaszać się po pomoc, bo myślą, że im się nie należy lub po prostu się wstydzą, ale dzięki dodatkowym działaniom informacyjnym i komunikacyjnym jest coraz lepiej, a my czerpiemy ogromną satysfakcję z wypełniania tej misji - powiedział Cezary Droszcz z Fundacji PZM.

W tym roku do grona fundacji, które otrzymają środki na działania dołączyła również fundacja Euvic The Good People, której celem będzie wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.